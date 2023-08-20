Перевіряють авто та телефони: у Мелітополі окупанти посили контроль цивільних

У Мелітополі місцеві жителі повідомляють про чергові перевірки на всіх блок-постах міста та району.

Про це у Telegram написав міський голова Мелітополя Іван Федоров.

– На Мелітопольщині окупанти ще більше “замикають коло” та посилюють контроль. Мелітопольці повідомляють про чергові перевірки на всіх блок-постах міста та району, – йдеться у повідомленні.

Він зазначив, що однією із причин посилення контролю може бути й ранкова подія – злом проукраїнського ресурсу, з якого в тому числі жителі ТОТ могли отримати інформацію.

– Жителі повідомляють, що окупанти перевіряють ретельно телефони, машини і паспорти. Тож, дуже прошу максимально всіх бути пильними. Бережіть себе! – додав він.

До речі, російські окупанти у соціальних мережах почали розсилати жителям Херсона повідомлення з погрозами.

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