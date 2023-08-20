Оккупанты рассылают херсонцам сообщения с угрозами: о чем идет речь

Российские оккупанты в социальных сетях рассылают жителям Херсона сообщения с угрозами.

Как сообщили в Центре противодействия дезинформации, в тексте говорится о физической расправе, которой якобы можно избежать, если рассказать о “нацистах” в Херсоне.

— Таким образом россияне пытаются получить информацию о расположении украинских военных на Херсонщине, а также о партизанском движении на временно оккупированных территориях, — объяснили в ЦНС.

В Центре призывают не поддаваться манипуляциям, а также напоминают, что любое сотрудничество с врагом приравнивается к государственной измене и в условиях военного положения наказывается лишением свободы сроком до 15 лет или пожизненным заключением.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 543-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости-онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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