В результате обстрела на Харьковщине погиб дедушка, еще 10 человек получили ранения — ОВА
Оккупанты наносят интенсивные удары по Волчанску Чугуевского района и Купянску.
Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
В Волчанске в результате вражеских обстрелов погиб 71-летний мужчина.
Возникли пожары в жилом доме и здании лечебного учреждения, которое не эксплуатируется. Спасатели ликвидировали возгорание.
Также враг весь день наносит артиллерийские удары по Купянску.
По предварительным данным, в результате попадания в жилой части города ранены 10 человек. Медики оказывают всю необходимую помощь.
Во время оказания помощи пострадал 35-летний фельдшер экстренной медицинской помощи. Повреждены нежилые здания, автомобили.
Экстренные службы работают над ликвидацией последствий российской агрессии.
Напомним, количество погибших в результате ракетного удара по Чернигову возросло до семи. 156 человек получили ранения различной степени, пятеро из них в критическом состоянии в больнице.
Фото: Харківська ОВА
Одним из самых горячих на Восточном фронте остаетсе Бахмутское направление. Украинские военнослужащие давят врага по обе стороны Бахмута – и тот отступает. Тяжелее всего на поле боя пехотинцам, но благодаря слаженной работе аэроразведки и минометчиков, пехоте зачищать только что освобожденные территории в разы легче.Владислав Круглов