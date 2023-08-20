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Анастасия Кожушко, редактор ленты

В результате обстрела на Харьковщине погиб дедушка, еще 10 человек получили ранения — ОВА

В результате обстрела на Харьковщине погиб дедушка, еще 10 человек получили ранения — ОВА

Оккупанты наносят интенсивные удары по Волчанску Чугуевского района и Купянску.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В Волчанске в результате вражеских обстрелов погиб 71-летний мужчина.

Возникли пожары в жилом доме и здании лечебного учреждения, которое не эксплуатируется. Спасатели ликвидировали возгорание.

Также враг весь день наносит артиллерийские удары по Купянску.

По предварительным данным, в результате попадания в жилой части города ранены 10 человек. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Во время оказания помощи пострадал 35-летний фельдшер экстренной медицинской помощи. Повреждены нежилые здания, автомобили.

В результате обстрела на Харьковщине погиб дедушка, еще 10 человек получили ранения — ОВА
Фото: Харківська ОВА
В результате обстрела на Харьковщине погиб дедушка, еще 10 человек получили ранения — ОВА
Фото: Харківська ОВА
В результате обстрела на Харьковщине погиб дедушка, еще 10 человек получили ранения — ОВА
Фото: Харківська ОВА
В результате обстрела на Харьковщине погиб дедушка, еще 10 человек получили ранения — ОВА
Фото: Харківська ОВА
В результате обстрела на Харьковщине погиб дедушка, еще 10 человек получили ранения — ОВА
В результате обстрела на Харьковщине погиб дедушка, еще 10 человек получили ранения — ОВА
В результате обстрела на Харьковщине погиб дедушка, еще 10 человек получили ранения — ОВА
В результате обстрела на Харьковщине погиб дедушка, еще 10 человек получили ранения — ОВА

Экстренные службы работают над ликвидацией последствий российской агрессии.

Напомним, количество погибших в результате ракетного удара по Чернигову возросло до семи. 156 человек получили ранения различной степени, пятеро из них в критическом состоянии в больнице.

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В результате обстрела на Харьковщине погиб дедушка, еще 10 человек получили ранения — ОВА

Фото: Харківська ОВА

Война в Украине, Російська агресія, Харьковская область
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