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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Унаслідок обстрілу на Харківщині загинув дідусь, ще 10 людей дістали поранень – ОВА

Унаслідок обстрілу на Харківщині загинув дідусь, ще 10 людей дістали поранень – ОВА

Окупанти завдають інтенсивних ударів по Вовчанську Чугуївського району та Куп’янську.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Вовчанську внаслідок ворожих обстрілів загинув 71-річний чоловік. 

Виникли пожежі у житловому будинку та будівлі лікувального закладу, яка не експлуатується. Рятувальники ліквідували загоряння.

Також ворог весь день завдає артилерійських ударів по Куп‘янську.

За попередніми даними, внаслідок влучання у житловій частині міста поранені 10 осіб. Медики надають всю необхідну допомогу.

Під час надання допомоги постраждав 35-річний фельдшер екстреної медичної допомоги. Пошкоджені нежитлові будівлі, автомобілі.

Унаслідок обстрілу на Харківщині загинув дідусь, ще 10 людей дістали поранень – ОВА
Фото: Харківська ОВА
Унаслідок обстрілу на Харківщині загинув дідусь, ще 10 людей дістали поранень – ОВА
Фото: Харківська ОВА
Унаслідок обстрілу на Харківщині загинув дідусь, ще 10 людей дістали поранень – ОВА
Фото: Харківська ОВА
Унаслідок обстрілу на Харківщині загинув дідусь, ще 10 людей дістали поранень – ОВА
Фото: Харківська ОВА
Унаслідок обстрілу на Харківщині загинув дідусь, ще 10 людей дістали поранень – ОВА
Унаслідок обстрілу на Харківщині загинув дідусь, ще 10 людей дістали поранень – ОВА
Унаслідок обстрілу на Харківщині загинув дідусь, ще 10 людей дістали поранень – ОВА
Унаслідок обстрілу на Харківщині загинув дідусь, ще 10 людей дістали поранень – ОВА

 

Екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків російської агресії.

Нагадаємо, кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Чернігову зросла до семи. 156 людей зазнали поранень різного ступеня тяжкості, п’ятеро з них у критичному стані у лікарні.

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Фото: Харківська ОВА

Війна в Україні, Російська агресія, Харківська область
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