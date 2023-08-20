Унаслідок обстрілу на Харківщині загинув дідусь, ще 10 людей дістали поранень – ОВА

Окупанти завдають інтенсивних ударів по Вовчанську Чугуївського району та Куп’янську.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Вовчанську внаслідок ворожих обстрілів загинув 71-річний чоловік.

Виникли пожежі у житловому будинку та будівлі лікувального закладу, яка не експлуатується. Рятувальники ліквідували загоряння.

Також ворог весь день завдає артилерійських ударів по Куп‘янську.

За попередніми даними, внаслідок влучання у житловій частині міста поранені 10 осіб. Медики надають всю необхідну допомогу.

Під час надання допомоги постраждав 35-річний фельдшер екстреної медичної допомоги. Пошкоджені нежитлові будівлі, автомобілі.

Екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків російської агресії.

Нагадаємо, кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Чернігову зросла до семи. 156 людей зазнали поранень різного ступеня тяжкості, п’ятеро з них у критичному стані у лікарні.

Фото: Харківська ОВА

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