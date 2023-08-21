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F-16 будут у Украины: Зеленский подвел итоги визита в Швецию, Нидерланды и Данию

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Современные многоцелевые истребители F-16 будут у Украины.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский по итогам визита в страны Северной Европы.

Глава государства поблагодарил Швецию за боевые машины CV90, которые будут производить в Украине, а Нидерланды и Данию — за решение о передаче истребителей F-16.

— Во всех трех странах говорили о новых пакетах оборонной поддержки для воинов. О политическом взаимодействии. О Формуле мира — хочу особо поблагодарить и Швецию, и Нидерланды, и Данию за поддержку Формулы мира. Мир — это всегда результат совместных усилий. Это всегда безопасность во всех сферах жизни. И она будет: для Украины, для мира. России не удастся сломать глобальную безопасность, — подчеркнул президент.

Отдельно Зеленский поблагодарил США за поддержку свободы и авиационной коалиции. Он отметил, что обе партии Конгресса США и миллионы американцев поддерживают Украину в битве за независимость.

— Работа политиков — это единство. Больше единства. Больше силы. Когда единство крепнет, становятся достижимыми даже такие вещи, которые казались кому-то фантастическими раньше. F-16 будут у Украины. Не останавливаемся. Добавим еще силы нашему государству, — сказал президент.

Также Зеленский сообщил, что прибыл с рабочим визитом в Грецию.

Сегодня у главы государства запланирована встреча с президентом Катериной Сакелларопулу, переговоры с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом и греческой делегацией.

— На повестке дня — все то, что можем сделать вместе для защиты жизни людей и свободы в нашем общем европейском доме. Саммит Украина — Балканы: совместная встреча с балканскими лидерами, координация европейской и евроатлантической интеграции, оборонное сотрудничество, безопасность. Также отдельные переговоры по двусторонним вопросам. Встреча с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, — сообщил Зеленский.

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Володимир Зеленський

Война в Украине, Винищувач F-16, Владимир Зеленский, Дания, Нидерланды, США, Швеция
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