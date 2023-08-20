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Общество
Илья Нежигай, редактор ленты

Истребитель F-16 — характеристики, вооружение и цена

Истребитель F-16 — характеристики, вооружение и цена
Фото: Факти ICTV

Нидерланды и Дания подтвердили, что передают Украине истребители F-16. Ряд аналитиков считают, что самолеты F-16 помогут ВСУ в долгосрочной борьбе с Россией.

Что известно об истребителе F-16, который западные партнеры передают для защиты украинских городов и поселков от оккупантов — читайте на Фактах ICTV.

Истребитель F-16 (General Dynamics F-16 Fighting Falcon) — американский истребитель четвертого поколения.

Факты ICTV собрали информацию о его технических характеристиках и боевом вооружении.

В целом он был разработан в 1974 году компанией General Dynamics. При своей универсальности он довольно недорогостоящий.

F-16 истребитель — характеристики, вооружение и цена

Технические характеристики F-16

  • длина — 15,03 м;
  • высота — 5,09 м;
  • размах крыла — 9,45 м (с ракетами — 10,0 м);
  • масса с двигателем F100 — 8 910/9 358 кг, с двигателем F110 — 9 017/9 466 кг;
  • максимальная скорость — 2 120 км/ч на высоте 12 200 м;
  • экипаж — 1 человек.

Вооружение F-16

  • стрелково-пушечное: 1×20-мм шестиствольная пушка M61A1 (боезапас — 511 снарядов);
  • ракеты воздух-воздух — AIM-7, 6xAIM-9, 6xAIM-120, AIM-132, Python 3, Python 4, Derby, Sky Flash, Magic 2;
  • ракеты воздух-поверхность — 6xAGM-65A/B/D/G, AGM-45, 2xAGM-84, 4xAGM-88, AGM-154 JSOW, AGM-158 JASSM, Penguin Mk;
  • корректируемые бомбы — 4xGBU-10, 6xGBU-12, GBU-15, GBU-22, GBU-24, GBU-27, 4xGBU-31 JDAM;
  • корректируемые кассетные бомбы — CBU-103, CBU-104, CBU-105;
  • свободнопадающие бомбы — Mark 82, 8xMark 83, Mark 84.

Цена F-16

Стоимость истребителя назвать затруднительно, особенно учитывая большое количество версий F-16. Однако она может колебаться в размере от $35 до 55 млн.

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Война в Украине, Винищувач F-16, Истребители для Украины, Дания, ВСУ, Літаки, Нидерланды
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