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Юлия Соколова, редактор ленты

Все соседи России под угрозой: Зеленский напомнил, что РФ не ограничится только Украиной

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Все соседние с РФ страны окажутся под угрозой, если Украина не выстоит в полномасштабной войне. Демократические государства будут мишенью для агрессора.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед депутатами и министрами в парламенте Дании.

– Сейчас российское зло бьет болью и смертью по украинским городам и селам. Но открыто говорит, что Украиной не ограничится. Затем, после нашей страны, они хотят понести эти страдания дальше в Европу и дальше в мир. И я уверен, что вы это слышите из Москвы. Все соседи России под угрозой, если Украина не выстоит, – отметил Зеленский.

Президент уточнил, что в таком случае международное право не удастся реанимировать, а каждая из мировых демократий “может стать мишенью” агрессора – будь то ракеты, наемники или дестабилизация.

В то же время, Зеленский подчеркнул, что Украина выстоит в этой войне.

– Я хочу, чтобы вы это увидели, услышали, почувствовали: Украина выстоит. И это не просто слова, это факт, который следует из того, во что мы верим. Мы – украинцы, датчане, все европейцы, каждый народ, который стоит вместе с нами против ударов войны и выстоит, — заявил глава государства.

Президент добавил, что когда российский диктатор Владимир Путин отдал приказ о полномасштабном вторжении в Украину, “он верил только в длину колонн своей бронетехники, в силу взрывов российских ракет”, в то, что “жестокость якобы способна переписать историю целого континента, стереть эту историю”.

– Он верил только в силу без человечности. Он верил в насилие, и именно поэтому он слабее, – уточнил Зеленский.

Он отметил, что союзники Украины сильнее, потому что верят в человеческую солидарность, позволяющую уничтожать любую колонну военной техники и оккупантов, получить все необходимое оружие для защиты.

В связи с этим президент от имени всех украинцев поблагодарил Данию за солидарность и помощь в борьбе Украины за свободу.

– Спасибо за Гарпуны, россияне их боятся. Спасибо за Цезари, Леопарды, Бредли, дроны. Да, они (российские оккупанты, – Ред.) боятся дронов. И за артиллерию. И благодарю вас за машины для разминирования. Все это служит свободе. Все уже служит прямо сейчас для того, чтобы защитить жизни людей. Люди, жизни – вот во что мы верим, – напомнил Зеленский.

Он также поблагодарил Данию за решение передать нашей стране современные многофункциональные истребители F-16. Зеленский обратил внимание, что раньше многие говорили, что этого никогда не будет.

– Было время, когда говорили, что не стоит бороться. Когда не верили в нас,  не верили в людей и говорили, что легче заморозить свое стремление жить. Но человечность обернулась солидарностью, солидарность обернулась лидерством. И это лидерство умножает нашу общую силу, – сообщил глава государства.

Кроме того, он поблагодарил датчан за помощь украинским беженцам и за участие в восстановлении Украины.

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Война в Украине, Владимир Зеленский, Дания, Російська агресія
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