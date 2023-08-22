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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Зеленський закликав Грецію надати ППО для захисту Чорного моря та Одеси

Зеленський, прем'єр Греції
Фото: Офіс президента

Греція могла б зробити історичний внесок у безпеку ЄС, якби допомогла із захистом чорноморської акваторії системами протиповітряної оборони.

Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський після переговорів із прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.

– Ми робимо все, щоб відновити безпеку на Чорноморському узбережжі. Україна створила альтернативний зерновий коридор. Він може працювати, але щоб його робота була стабільною, нам потрібне посилення повітряного щита, і це дуже важливо для Чорноморського регіону, зокрема Одеси. І це може бути історичний внесок Греції, якщо ви допоможете нам із захистом чорноморської акваторії системами ППО, – зазначив український президент.

Зеленський зазначив що, “дуже важливо, що компанії Греції готові взяти участь у транспортуванні українського зерна”. 

– Ми дуже на це розраховуємо, – підкреслив глава держави.

Володимир Зеленський також наголосив на важливості того, що Греція приєдналася до Декларації G-7 про гарантії безпеки для України.

– Будемо продовжувати цю роботу на двосторонньому рівні, – зауважив він. 

Нагадаємо, Греція візьме участь у тренуванні українських пілотів на сучасних багатьоцільових винищувачах F-16.

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Володимир Зеленський, Греція, Одеса, Чорне море, Чорноморська зернова ініціатива
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