Зеленський закликав Грецію надати ППО для захисту Чорного моря та Одеси
Греція могла б зробити історичний внесок у безпеку ЄС, якби допомогла із захистом чорноморської акваторії системами протиповітряної оборони.
Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський після переговорів із прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.
– Ми робимо все, щоб відновити безпеку на Чорноморському узбережжі. Україна створила альтернативний зерновий коридор. Він може працювати, але щоб його робота була стабільною, нам потрібне посилення повітряного щита, і це дуже важливо для Чорноморського регіону, зокрема Одеси. І це може бути історичний внесок Греції, якщо ви допоможете нам із захистом чорноморської акваторії системами ППО, – зазначив український президент.
Зеленський зазначив що, “дуже важливо, що компанії Греції готові взяти участь у транспортуванні українського зерна”.
– Ми дуже на це розраховуємо, – підкреслив глава держави.
Володимир Зеленський також наголосив на важливості того, що Греція приєдналася до Декларації G-7 про гарантії безпеки для України.
– Будемо продовжувати цю роботу на двосторонньому рівні, – зауважив він.
Нагадаємо, Греція візьме участь у тренуванні українських пілотів на сучасних багатьоцільових винищувачах F-16.
Одним із найгарячіших на Східному фронті залишається Бахмутський напрямок. Українські військовослужбовці тиснуть ворога по обидві сторони Бахмута – і той відступає. Найтяжче на полі бою піхотинцям, але завдяки злагодженій роботі аеророзвідки та мінометників, піхоті зачищати щойно звільнені території в рази легше.Владислав Круглов