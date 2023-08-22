Греція підтримує членство України в НАТО. Зеленський і Міцотакіс підписали декларацію

Греція підтримує набуття членства України в НАТО, коли члени військового блоку дійдуть згоди та будуть виконані умови, як зазначено в декларації Вільнюського саміту НАТО.

Про це йдеться у спільній декларації України та Греції щодо євроатлантичної інтеграції України, яку президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс підписали 21 серпня.

У документі зазначається що, Україна та Грецька Республіка вітають значні досягнення України в просуванні на шляху євроатлантичної інтеграції, зокрема щодо досягнення сумісності з НАТО, яку демонструють ЗСУ на полі бою, а також підтверджують свою прихильність до зміцнення спільних зусиль на підтримку інтеграції України до військового блоку та імплементації стандартів НАТО.

Також повідомляється, що Греція продовжуватиме підтримувати потужну й ефективну політичну та матеріальну допомогу Україні з боку Північноатлантичного союзу, спрямовану на забезпечення спроможності України ефективно захищати свою територію на суходолі, на морі та в повітрі.



Греція й надалі надаватиме Україні військову, технічну, оборонну та гуманітарну підтримку, а також разом із міжнародними організаціями, союзниками та партнерами зобов’язується брати участь у відновленні та відбудові України після війни.

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський закликав Грецію надати ППО для захисту Чорного моря та Одеси.

Раніше ми розповідали, що Греція також візьме участь у тренуванні українських пілотів на сучасних багатьоцільових винищувачах F-16.

Джерело : Офіс президента

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