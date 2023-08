Зеленского и первую леди приняла королева Дании Маргрете II

В Копенгагене президента Украины Владимира Зеленского вместе с первой леди Еленой Зеленской 21 августа приняли королева Дании Маргрете II и члены королевской семьи — кронпринц Фредерик и кронпринцесса Мэри.

Об этом глава государства сообщил в своем Twitter, высоко оценив личную поддержку со стороны королевской семьи гуманитарных усилий датских и международных организаций, работающих в Украине.

— Выразили благодарность за поддержку всех важных гуманитарных усилий. Спасибо правительству, парламенту и всем гражданам Дании за солидарность с Украиной, — подчеркнул президент.

Olena @ZelenskaUA and I met with HM Queen Margrethe II of Denmark and members of the Royal Family.

We are thankful for the Royal Family’s support of all the important humanitarian efforts. We thank the Danish government, parliament, and all Danes for standing with Ukraine. pic.twitter.com/erGB9tV5e5

