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Зеленского и первую леди приняла королева Дании Маргрете II

Зеленський у королеви Данії
Фото: Офис президента

В Копенгагене президента Украины Владимира Зеленского вместе с первой леди Еленой Зеленской 21 августа приняли королева Дании Маргрете II и члены королевской семьи — кронпринц Фредерик и кронпринцесса Мэри.

Об этом глава государства сообщил в своем Twitter, высоко оценив личную поддержку со стороны королевской семьи гуманитарных усилий датских и международных организаций, работающих в Украине.

— Выразили благодарность за поддержку всех важных гуманитарных усилий. Спасибо правительству, парламенту и всем гражданам Дании за солидарность с Украиной, — подчеркнул президент.

Ранее Зеленский выступил с речью в парламенте Дании перед депутатами и министрами.

Накануне в Министерстве обороны Дании подтвердили, что передадут Украине многоцелевые истребители F-16.

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винищувач F-16

Источник: Офис президента
Владимир Зеленский, Дания, Копенгаген, Елена Зеленская
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