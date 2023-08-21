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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Греція навчатиме українських пілотів на F-16 – Зеленський

Зеленський, прем'єр Греції
Фото: Офіс президента

Греція візьме участь у тренуванні українських пілотів на сучасних багатьоцільових винищувачах F-16.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.

– Сьогодні ми маємо важливий результат для авіаційної коаліції. Греція візьме участь у тренуваннях наших пілотів на F-16. Дякую за цю пропозицію, – сказав глава держави.

Зеленський поінформував прем’єра Греції про ситуацію на полі бою, удари російських терористів, а також про можливості щодо відновлення глобальної безпеки та територіальної цілісності України.

Також сторони обговорили оборонні потреби українських військових.

Нагадаємо, 70 українських пілотів та технічних спеціалістів, що обслуговуватимуть винищувачі F-16, вже розпочали навчання у Данії. 

За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, це лише перша хвиля бійців, які навчатимуться на F-16, згодом буде друга та третя хвилі.

Вчора Нідерланди та Данія підтвердили, що передають Україні винищувачі F-16.

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Війна в Україні, Винищувач F-16, Володимир Зеленський, Греція
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