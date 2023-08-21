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Валентина Чорна, редактор ленты

Германия еще не решила, передавать ли Украине ракеты Taurus — представитель правительства

Германия еще не решила, передавать ли Украине ракеты Taurus — представитель правительства
Фото: Pexels

Правительство Германии еще не решило, передавать ли Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

Об этом заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Гебештрайт, сообщает Tagesschau.

По его словам, после решений Нидерландов и Дании о F-16 для Украины никакого давления на правительство Германии в вопросе поставки Taurus не ощущается.

Отвечая на вопрос, можно ли ожидать решения о передаче Taurus до или во время заседания правительства на следующей неделе, Гебештрайт сказал, что пока не может сообщить никаких сроков.

— Важно то, что на данный момент нет никакого нового статуса, — сказал представитель правительства.

Гебештрайт добавил, что сейчас важно “поддерживать Украину в меру своих возможностей”, подчеркнув, что Германия оказывает самую сильную военную поддержку Украине после Соединенных Штатов.

Напомним, часть немецких чиновников уже в течение нескольких месяцев призывает к передаче Украине ракет Taurus, которые способны бить по целям на расстоянии до 500 км.

Однако правительство ФРГ пока не принимает никаких решений по поставкам. По данным СМИ, канцлер Олаф Шольц хочет внести технические модификации в ракеты Taurus, чтобы исключить удары ВСУ по территории РФ.

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Германия еще не решила, передавать ли Украине ракеты Taurus — представитель правительства

Война в Украине, Німеччина
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