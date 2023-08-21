Німеччина ще не вирішила, чи передавати Україні ракети Taurus – представник уряду

Уряд Німеччини ще не вирішив, чи передавати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus.

Про це заявив речник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт, повідомляє Tagesschau.

За його словами, після рішень Нідерландів та Данії про F-16 для України жодного тиску на уряд Німеччини у питанні постачання Taurus не відчувається.

Відповідаючи на запитання, чи можна очікувати рішення про передання Taurus до або під час засідання уряду наступного тижня, Гебештрайт сказав, що наразі не може повідомити жодних термінів.

– Важливо те, що на даний момент немає жодного нового статусу, – сказав представник уряду.

Гебештрайт додав, що зараз важливо “підтримувати Україну в міру своїх можливостей”, наголосивши, що ФРН надає найсильнішу військову підтримку Україні після Сполучених Штатів.

Нагадаємо, частина німецьких чиновників уже протягом кількох місяців закликає до передання Україні ракет Taurus, які здатні бити по цілях на відстані до 500 км.

Однак уряд ФРН поки що не ухвалює жодних рішень щодо постачання. За даними ЗМІ, канцлер Олаф Шольц хоче внести технічні модифікації в ракети Taurus, щоб унеможливити удари ЗСУ по території РФ.

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