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Марта Бондаренко, редактор ленты

Удары ВСУ по тылу россиян заметно снижают моральный дух оккупантов — ISW

армія РФ російські військові
Фото: Depositphotos

Удары ВСУ по российским тылам заметно снижают моральный дух оккупационных войск в Украине, это сильно “расшатывает” российскую оборону на нескольких важнейших участках фронта.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Эксперты отмечают, что российские подразделения, особенно на юге Украины, часто сталкиваются с проблемой снижения морального духа.

Эта проблема для оккупационной армии может усилиться, если одно подразделение, оказавшееся под давлением, “сломается”, а это может привести к панике и значительному снижению боеспособности других российских войск.

Разбитые передовые линии оккупантов будут угрожать целостности других оборонительных сооружений, и такой разрыв российской линии обороны станет уязвимым местом, которым смогут воспользоваться ВСУ.

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Аналитики снова указывают, что оккупанты, вероятно, не располагают необходимыми резервами для ротации или быстрого восстановления разбитого подразделения.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 544-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник: ISW
Армия России, Война в Украине, ВСУ, контрнаступ
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