Удары ВСУ по тылу россиян заметно снижают моральный дух оккупантов — ISW

Удары ВСУ по российским тылам заметно снижают моральный дух оккупационных войск в Украине, это сильно “расшатывает” российскую оборону на нескольких важнейших участках фронта.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Эксперты отмечают, что российские подразделения, особенно на юге Украины, часто сталкиваются с проблемой снижения морального духа.

Эта проблема для оккупационной армии может усилиться, если одно подразделение, оказавшееся под давлением, “сломается”, а это может привести к панике и значительному снижению боеспособности других российских войск.

Разбитые передовые линии оккупантов будут угрожать целостности других оборонительных сооружений, и такой разрыв российской линии обороны станет уязвимым местом, которым смогут воспользоваться ВСУ.

Аналитики снова указывают, что оккупанты, вероятно, не располагают необходимыми резервами для ротации или быстрого восстановления разбитого подразделения.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 544-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник : ISW

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