Передача F-16 Украине и контрнаступление на Юге: 544-й день войны
Зеленский объяснил, может ли Украина уступить территории для членства в НАТО
Украина не готова уступать собственные территории ради членства в НАТО. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на совместной с премьер-министром Дании Метте Фредериксен пресс-конференции.
— Готовы обменять Белгород на наше членство в НАТО, — коротко ответил он.
В то же время Фредериксен сказала, что решение, когда сесть за стол переговоров будет принимать исключительно Украина.
В Силах обороны рассказали об оперативной обстановке на южном направлении
Оперативная обстановка в зоне ответственности Сил обороны Юга Украины, по состоянию на 23.00: вражеская авиация, ни стратегическая, ни тактическая, активности не проявляет.
Пусков БПЛА Shahed-136 в южном направлении не фиксировалось.
В акватории Черного моря боевое дежурство во вражеской корабельной группировке из 10 единиц несет подводная лодка с четырьмя ракетами типа Калибр.
Ночью возможны характерные звуки работы украинских защитников, предупредили в Силах обороны Юга.
США наращивают производство 155-мм снарядов для Украины
США увеличивают производство 155-мм артиллерийских боеприпасов, необходимых для Вооруженных сил Украины для дальнейшего контрнаступления на южном и восточном направлениях.
По данным издания The Washington Post, зимой ВСУ прошли американскую подготовку на современных маневрах, но Украина якобы отказалась от этой тактики. ВСУ отдали предпочтение подходу с применением артиллерии, пытаясь прорвать российские минные поля и линии окопов.
Военный эксперт рассказал о значении предоставления F-16 Украине
Украине нужно 40 истребителей F-16 для того, чтобы усилить контрнаступление ВСУ и защитить от российских ракет одно из направлений.
Об этом сообщил военный эксперт Defense Express Иван Киричевский.
Эксперт отметил, что F-16 помогут избежать таких ситуаций, когда крылатые ракеты РФ пролетали почти всю Украину, находя дыры в нашей ПВО, достигали Львова и разворачивались на Староконстантинов.
Одним из самых горячих на Восточном фронте остаетсе Бахмутское направление. Украинские военнослужащие давят врага по обе стороны Бахмута – и тот отступает. Тяжелее всего на поле боя пехотинцам, но благодаря слаженной работе аэроразведки и минометчиков, пехоте зачищать только что освобожденные территории в разы легче.Владислав Круглов