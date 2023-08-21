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Юлия Захарченко, редактор ленты

Передача F-16 Украине и контрнаступление на Юге: 544-й день войны

Ключевые события
00:54
Зеленский объяснил, может ли Украина уступить территории для членства в НАТО
00:41
В Силах обороны рассказали об оперативной обстановке на южном направлении
00:22
США наращивают производство 155-мм снарядов для Украины
00:18
Военный эксперт рассказал о значении предоставления F-16 Украине
Передача F-16 Украине и контрнаступление на Юге: 544-й день войны
21 августа, 0:54

Зеленский объяснил, может ли Украина уступить территории для членства в НАТО

Украина не готова уступать собственные территории ради членства в НАТО. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на совместной с премьер-министром Дании Метте Фредериксен пресс-конференции.

— Готовы обменять Белгород на наше членство в НАТО, — коротко ответил он.

В то же время Фредериксен сказала, что решение, когда сесть за стол переговоров будет принимать исключительно Украина.

Война в Украине — день 544 — новости Украины во время войны онлайн

Фото: Офис президента

21 августа, 0:41

В Силах обороны рассказали об оперативной обстановке на южном направлении

Оперативная обстановка в зоне ответственности Сил обороны Юга Украины, по состоянию на 23.00: вражеская авиация, ни стратегическая, ни тактическая, активности не проявляет.

Пусков БПЛА Shahed-136 в южном направлении не фиксировалось.

В акватории Черного моря боевое дежурство во вражеской корабельной группировке из 10 единиц несет подводная лодка с четырьмя ракетами типа Калибр.

Ночью возможны характерные звуки работы украинских защитников, предупредили в Силах обороны Юга.

Война в Украине — день 544 — новости Украины во время войны онлайн

Фото: Генштаб ВСУ

21 августа, 0:22

США наращивают производство 155-мм снарядов для Украины

США увеличивают производство 155-мм артиллерийских боеприпасов, необходимых для Вооруженных сил Украины для дальнейшего контрнаступления на южном и восточном направлениях.

По данным издания The Washington Post, зимой ВСУ прошли американскую подготовку на современных маневрах, но Украина якобы отказалась от этой тактики. ВСУ отдали предпочтение подходу с применением артиллерии, пытаясь прорвать российские минные поля и линии окопов.

Война в Украине — день 544 — новости Украины во время войны онлайн

Фото: Генштаб ВСУ

21 августа, 0:18

Военный эксперт рассказал о значении предоставления F-16 Украине

Украине нужно 40 истребителей F-16 для того, чтобы усилить контрнаступление ВСУ и защитить от российских ракет одно из направлений.

Об этом сообщил военный эксперт Defense Express Иван Киричевский.

Эксперт отметил, что F-16 помогут избежать таких ситуаций, когда крылатые ракеты РФ пролетали почти всю Украину, находя дыры в нашей ПВО, достигали Львова и разворачивались на Староконстантинов.

Война в Украине — день 544 — новости Украины во время войны онлайн

Война в Украине
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Достижения есть каждый день: как украинские минометчики уничтожают врага на Востоке

Одним из самых горячих на Восточном фронте остаетсе Бахмутское направление. Украинские военнослужащие давят врага по обе стороны Бахмута и тот отступает. Тяжелее всего на поле боя пехотинцам, но благодаря слаженной работе аэроразведки и минометчиков, пехоте зачищать только что освобожденные территории в разы легче.

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