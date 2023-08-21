Передача F-16 Украине и контрнаступление на Юге: 544-й день войны

21 августа, 0:54

Зеленский объяснил, может ли Украина уступить территории для членства в НАТО

Украина не готова уступать собственные территории ради членства в НАТО. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на совместной с премьер-министром Дании Метте Фредериксен пресс-конференции.

— Готовы обменять Белгород на наше членство в НАТО, — коротко ответил он.

В то же время Фредериксен сказала, что решение, когда сесть за стол переговоров будет принимать исключительно Украина.