Удари ЗСУ по тилу росіян помітно знижують моральний дух окупантів – ISW

Удари ЗСУ по російських тилах помітно знижують моральний дух окупаційних військ в Україні, це сильно “розхитує” російську оборону на кількох найважливіших ділянках фронту.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти зазначають, що російські підрозділи, особливо на півдні України, часто стикаються з проблемою зниження морального духу.

Ця проблема для окупаційної армії може посилитися, якщо один підрозділ, що опинився під тиском, “зламається”, а це може призвести до паніки і значного зниження боєздатності інших російських військ.

Розбиті передові лінії окупантів загрожуватимуть цілісності інших оборонних споруд, і такий розрив російської лінії оборони стане вразливим місцем, яким зможуть скористатися ЗСУ.

Аналітики знову вказують, що окупанти, ймовірно, не мають у своєму розпорядженні необхідних резервів для ротації або швидкого відновлення розбитого підрозділу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 544-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : ISW

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