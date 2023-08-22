Зеленский призвал Грецию предоставить ПВО для защиты Черного моря и Одессы
Греция могла бы сделать исторический вклад в безопасность ЕС, если бы помогла с защитой черноморской акватории системами противовоздушной обороны.
Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.
– Мы делаем все, чтобы восстановить безопасность на Черноморском побережье. Украина создала альтернативный зерновой коридор. Он может работать, но чтобы его работа была стабильной, нам нужно усиление воздушного щита, и это очень важно для Черноморского региона, в частности Одессы. И это может быть исторический вклад Греции, если вы поможете нам с защитой черноморской акватории системами ПВО, – отметил украинский президент.
Зеленский отметил что, “очень важно, что компании Греции готовы принять участие в транспортировке украинского зерна.”
– Мы очень на это рассчитываем, – подчеркнул глава государства.
Владимир Зеленский также отметил важность того, что Греция присоединилась к Декларации G-7 о гарантиях безопасности для Украины.
– Будем продолжать эту работу на двустороннем уровне, – отметил он.
Напомним, Греция примет участие в тренировке украинских пилотов на современных многоцелевых истребителях F-16.
Одним из самых горячих на Восточном фронте остаетсе Бахмутское направление. Украинские военнослужащие давят врага по обе стороны Бахмута – и тот отступает. Тяжелее всего на поле боя пехотинцам, но благодаря слаженной работе аэроразведки и минометчиков, пехоте зачищать только что освобожденные территории в разы легче.Владислав Круглов