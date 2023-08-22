Зеленский призвал Грецию предоставить ПВО для защиты Черного моря и Одессы

Греция могла бы сделать исторический вклад в безопасность ЕС, если бы помогла с защитой черноморской акватории системами противовоздушной обороны.

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

– Мы делаем все, чтобы восстановить безопасность на Черноморском побережье. Украина создала альтернативный зерновой коридор. Он может работать, но чтобы его работа была стабильной, нам нужно усиление воздушного щита, и это очень важно для Черноморского региона, в частности Одессы. И это может быть исторический вклад Греции, если вы поможете нам с защитой черноморской акватории системами ПВО, – отметил украинский президент.

Зеленский отметил что, “очень важно, что компании Греции готовы принять участие в транспортировке украинского зерна.”

– Мы очень на это рассчитываем, – подчеркнул глава государства.

Владимир Зеленский также отметил важность того, что Греция присоединилась к Декларации G-7 о гарантиях безопасности для Украины.

– Будем продолжать эту работу на двустороннем уровне, – отметил он.

Напомним, Греция примет участие в тренировке украинских пилотов на современных многоцелевых истребителях F-16.

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