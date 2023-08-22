Зерновая сделка должна быть возобновлена немедленно — премьер Греции

Черноморская зерновая инициатива, о выходе из которой Россия заявила 17 июля, должна быть возобновлена немедленно.

Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

— Москва использовала природный газ как оружие, вызвав международный энергетический кризис и инфляцию. К тому же недавно она прекратила Черноморскую зерновую инициативу и дополнила таким образом свое давление на мировые цены на продовольствие. Становится понятно, что последствия войны не ограничиваются границами нашего континента, а касаются всей нашей планеты, — сказал он.

Мицотакис подчеркнул, что действия РФ должны быть четко осуждены, а соглашение — восстановлено немедленно.

По его словам, 50% украинского зерна экспортируют именно греческие корабли.

Премьер Греции осудил военные преступления РФ в Украине, отметив, что преступники должны быть наказаны международным судом.

Кроме этого, Мицотакис заявил о готовности Греции поддержать европейский путь Украины, продолжать оказывать гуманитарную и оборонную поддержку и участвовать в послевоенном восстановлении нашего государства.

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