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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Зернова угода має бути відновлена негайно – прем’єр Греції

Кіріакос Міцотакіс
Фото: Офіс президента

Чорноморська зернова ініціатива, про вихід з якої Росія заявила 17 липня, має бути відновлена негайно.

Про це заявив прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

– Москва використовувала природний газ як зброю, спричинивши міжнародну енергетичну кризу та інфляцію. До того ж нещодавно вона припинила Чорноморську зернову ініціативу і доповнила так свій тиск на світові ціни на продовольство. Тож стає зрозуміло, що наслідки війни не обмежуються кордонами нашого континенту, а стосуються всієї нашої планети, – сказав він.

Міцотакіс наголосив, що дії РФ мають бути чітко засуджені, а угода — відновлена негайно.

За його словами, 50% українського зерна експортують саме грецькі кораблі.

Прем’єр Греції засудив військові злочини РФ в Україні, зазначивши, що злочинці мають бути покарані міжнародним судом.

Крім цього, Міцотакіс заявив про готовність Греції підтримати європейський шлях України, продовжувати надавати гуманітарну та оборонну підтримку і брати участь у післявоєнному відновленні нашої держави.

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Володимир Зеленський, Греція, Зерно, Чорноморська зернова ініціатива
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