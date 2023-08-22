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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Президент Венгрии посетила Закарпатье накануне саммита Крымской платформы

Президент Венгрии посетила Закарпатье накануне саммита Крымской платформы

Накануне третьего международного саммита Крымской платформы Закарпатье с рабочим визитом посетила президент Венгрии Каталина Новак.

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОВА.

— Глава соседнего государства встретилась с руководством ОВА, облсовета, Берегово и района. Вместе они обсудили результаты и перспективы усиления трансграничного сотрудничества, в том числе и тех проектов, которые начали в условиях полномасштабного вторжения РФ, — говорится в сообщении в Facebook.

Во время визита Новак обговорили гуманитарную поддержку, помощь беженцам и вынужденным переселенцам в регионе, организацию летнего отдыха для украинских детей в разных уголках Венгрии, воплощение совместных экологических, образовательных, культурных и других инициатив.

— Мы ценим нашу работу с партнерами по защите украинцев, которые из-за войны вынужденно покинули родные дома. Благодарны Венгрии и ее гражданам за предоставление гуманитарной помощи нашей стране, — сказал и. о. главы ОВА Мирослав Билецкий.

Кроме того, он выразил надежду, что успешная реализация совместных проектов будет способствовать инвестиционному развитию, социально-экономическому росту приграничных регионов обеих стран.

Напомним, что саммит Крымской платформы пройдет 23 августа. На нем будет обсуждаться территориальная целостность и будущее Крыма, а также безопасность в Азово-Черноморском регионе.

Фото: Закарпатская ОВА

Война в Украине, Закарпатье, Крым, Крымская платформа, Венгрия
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