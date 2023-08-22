Президент Угорщини відвідала Закарпаття напередодні саміту Кримської платформи

Напередодні третього міжнародного саміту Кримської платформи Закарпаття з робочим візитом відвідала президентка Угорщини Каталіна Новак.

Про це повідомляє пресслужба Закарпатської ОВА.

– Очільниця сусідньої держави зустрілася з керівництвом ОВА, облради, Берегового та району. Разом вони обговорили результати та перспективи посилення транскордонного співробітництва, зокрема й тих проєктів, які започаткували в умовах повномасштабного вторгнення РФ, – йдеться у повідомленні ОВА у Facebook.

Під час візиту Новак обговорили гуманітарну підтримку, допомогу біженцям і вимушеним переселенцям у регіоні, організацію літнього відпочинку для українських дітей у різних куточках Угорщини, втілення спільних екологічних, освітніх, культурних та інших ініціатив.

– Ми цінуємо нашу роботу з партнерами щодо захисту українців, які через війну вимушено покинули рідні домівки. Вдячні Угорщині та її громадянам за надання гуманітарної допомоги нашій країні, – сказав в. о. голови ОВА Мирослав Білецький.

Крім того, він висловив сподівання, що успішне здійснення спільних проєктів сприятиме інвестиційному розвитку, соціально-економічному зростанню прикордонних регіонів обох країн.

Нагадаємо, що саміт Кримської платформи пройде 23 серпня. На ньому обговорюватиметься територіальна цілісність та майбутнє Криму, а також безпека в Азово-Чорноморському регіоні.

Фото: Закарпатська ОВА

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