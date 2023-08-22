В ВМС Украины опровергли фейк РФ об “уничтожении катера с военными ВСУ” возле Змеиного

В Военно-морских силах ВСУ опровергли утверждение российских оккупантов о якобы уничтожении украинского военного катера с военнослужащими на борту возле острова Змеиный.

Соответствующий комментарий в пресс-службе ВМС предоставили американскому телеканалу CNN.

– Подобного инцидента в Военно-морских силах Украины не было. Потерь среди личного состава ВМС нет. Соответственно, в этом случае нам нечего комментировать, — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее сегодня в Минобороны РФ утверждали, что российский самолет якобы уничтожил “быстроходный военный катер производства США Willard Sea Force с десантной группой ВСУ” у острова Змеиный. И это якобы произошло утром 22 августа.

CNN обращает внимание, что российское ведомство публиковало видео, на котором якобы показан инцидент с катером. На записи видны обстрелы какой-то цели без идентификационных деталей.

Следует заметить, что российская пропаганда регулярно распространяет заявления по поводу фейковых “побед”, а потому нужно очень осторожно воспринимать подобную “информацию”.

Как известно, РФ оккупировала остров Змеиный в начале полномасштабной войны. В конце июня 2022 года путинские войска совершили “жест доброй воли” и бежали с острова. Этому предшествовала интенсивная боевая работа ВСУ: украинские военные регулярно наносили удары по позициям россиян на Змеином.

Источник : CNN

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