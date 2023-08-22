У ВМС України спростували фейк РФ про “знищення катера з військовими ЗСУ” біля Зміїного
У Військово-морських силах ЗСУ спростували твердження російських окупантів про начебто знищення українського військового катера з військовослужбовцями на борту поблизу острова Зміїний.
Відповідний коментар у пресслужбі ВМС надали американському телеканалу CNN.
– Подібного інциденту у Військово-морських силах України не було. Втрат серед особового складу ВМС немає. Відповідно, в цьому випадку нам нічого коментувати, – наголосили в пресслужбі.
Раніше сьогодні в Міноборони РФ стверджували, що російський літак начебто знищив “швидкохідний військовий катер виробництва США Willard Sea Force з десантною групою ЗСУ” біля острова Зміїний. І це нібито сталося зранку 22 серпня.
CNN звертає увагу, що російське відомство публікувало відео, на якому нібито показано інцидент з катером. На записі видно обстріли якоїсь цілі без жодних ідентифікаційних деталей.
Варто зауважити, що російська пропаганда регулярно поширює заяви щодо фейкових “перемог”, а тому варто дуже обережно сприймати подібну “інформацію”.
Як відомо, РФ окупувала острів Зміїний на початку повномасштабної війни. Наприкінці червня 2022 року путінські війська здійснили “жест доброї волі” та втекли з острова. Цьому передувала інтенсивна бойова робота ЗСУ: українські військові регулярно завдавали ударів по позиціях росіян на Зміїному.
86 днів на Азовсталі під постійним прицілом російських терористів. 11 місяців полону. Пекельна Оленівка та російська тюрма. Усе це пережила 55-річна одеситка Світлана Ворова. Вона вступила до полку Азов після загибелі сина на війні і була там діловодом. Нині Світлана на волі, проходить реабілітацію і, попри пережите пекло, планує повернутися на службу.Христина Гавриш