У ВМС України спростували фейк РФ про “знищення катера з військовими ЗСУ” біля Зміїного

У Військово-морських силах ЗСУ спростували твердження російських окупантів про начебто знищення українського військового катера з військовослужбовцями на борту поблизу острова Зміїний.

Відповідний коментар у пресслужбі ВМС надали американському телеканалу CNN.

– Подібного інциденту у Військово-морських силах України не було. Втрат серед особового складу ВМС немає. Відповідно, в цьому випадку нам нічого коментувати, – наголосили в пресслужбі.

Раніше сьогодні в Міноборони РФ стверджували, що російський літак начебто знищив “швидкохідний військовий катер виробництва США Willard Sea Force з десантною групою ЗСУ” біля острова Зміїний. І це нібито сталося зранку 22 серпня.

CNN звертає увагу, що російське відомство публікувало відео, на якому нібито показано інцидент з катером. На записі видно обстріли якоїсь цілі без жодних ідентифікаційних деталей.

Варто зауважити, що російська пропаганда регулярно поширює заяви щодо фейкових “перемог”, а тому варто дуже обережно сприймати подібну “інформацію”.

Як відомо, РФ окупувала острів Зміїний на початку повномасштабної війни. Наприкінці червня 2022 року путінські війська здійснили “жест доброї волі” та втекли з острова. Цьому передувала інтенсивна бойова робота ЗСУ: українські військові регулярно завдавали ударів по позиціях росіян на Зміїному.

Джерело : CNN

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