Годовщина освобождения Змеиного. Эксперт рассказал, насколько важно было вернуть Украине остров

Прошел ровно год, как 30 июня 2022 года россияне сделали “жест доброй воли” и бежали с острова Змеиный. Факты ICTV напоминают события тех четырех месяцев борьбы за остров и то, почему он был настолько важным для оккупантов.

Змеиный имеет площадь всего 20 га и находится в 35 км от украинского побережья. На нем негде спрятаться, а с берега можно легко достать артиллерией.

Черноморский флот РФ захватил остров в первую неделю войны — атаковали с флагмана флота ракетного крейсера Москва и сторожевого катера Василий Быков.

Битва за Змеиный

На рассвете 24 февраля 2022 года к острову, где находились наши пограничники, подошли российские корабли. Россияне с крейсера Москва поставили ультиматум нашим воинам сдаться. Ответ украинского военного “русскому военному кораблю” вошел в историю.

После отказа наших военных россияне нанесли мощный ракетный удар по острову, уничтожив всю инфраструктуру.

26 февраля возле Змеиного оккупанты захватили спасательное судно Сапфир, на котором находились гражданские моряки, капелланы и врач. Команда Сапфира хотела забрать с острова украинских воинов, которые считались погибшими. Через несколько месяцев удалось вернуть из плена гражданских моряков и военных капелланов.

14 апреля украинский ракетный комплекс Нептун нанес удар по крейсеру Москва. Для пропагандистского пространства РФ потеря флагмана ЧФ РФ стала большим шоком.

2-3 мая наши военные возле Змеиного уничтожили два российских катера типа Раптор. На самом острове ударный беспилотник Bayraktar ликвидировал российскую систему противовоздушной обороны.

7 мая Bayraktar уничтожил российский десантный катер Серна и два ЗРК Тор.

17 июня россияне пытались завезти на Змеиный боеприпасы и вооружение, но Силы обороны Юга помешали: уничтожили новый крупнотоннажный буксир Василий Бех.

22 июня в ОК Юг рассказали, что на острове поражены российский ЗРК Панцирь-С1, радиолокационная станция и вражеская автомобильная техника.

30 июня главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный сообщил, что россияне покинули остров.

Но несмотря на это враги все же не оставляли попыток вернуть себе Змеиный. 1 июля российские самолеты Су-30 обстреляли остров фосфорными бомбами.

7 июля на скалистом острове снова взвился сине-желтый флаг.

После освобождения Змеиного в Одесской области открыли проход судов через устье Быстрое.

Значение освобождения Змеиного

По словам военно-политического обозревателя группы Информационное сопротивление Александра Коваленко, россияне рассматривали остров Змеиный как базу в северо-западном секторе Черного моря, с которой они могли бы полностью контролировать этот сектор. То есть блокировать все судоходство — и гражданское, и военное.

Во-вторых, оккупанты хотели там разместить серьезные средства поражения и эшелонированной противовоздушной обороны: малого и среднего радиуса действия, а также системы С-300 и С-400.

Таким образом, россияне бы полностью контролировали воздушное пространство не только над черным морем, но и над югом Украины, над Молдовой, Болгарией и Румынией. То есть РФ контролировала бы еще и воздушное пространство стран НАТО.

Кроме того, россияне планировали поставить на острове береговые противокорабельные ракетные комплексы Бастион. С помощью ракет П-800 Оникс они бы контролировали воздушное пространство Болгарии и Румынии, а также били бы по Одесской области, как это и делали.

— Если бы эти сверхзвуковые ракеты разместили на Змеином, то время подлета к Одессе было бы минимальным, и ПВО просто б не успевала на них реагировать, — отметил военный эксперт.

В-третьих, именно остров Змеиный должен был стать трамплином для подготовки к десантированию россиян на берег Одесской области.

Александр Коваленко отметил, несмотря на то, что остров находится минимум в 35 км от украинского берега, наши военные постоянно “накрывали” на нем оккупантов ствольной и реактивной артиллерией. Поэтому россияне на Змеином оказались в суицидальной ситуации.

— После того, как у нас появились ракеты Гарпун, мы уже могли не экономить ракеты Р-360 (Нептун). Именно ракетами Нептун мы потопили крейсер Москва. Как получили Гарпуны, так Нептунами потопили и Василий Бех, который привозил на остров ПЗРК Панцирь-С1, — напомнил военный эксперт.

Именно по Змеиному наши военные отрабатывали самоходной колесной установкой Богдана (со стволом калибра 155 мм). Это было ее боевое крещение.

Александр Коваленко отмечает, что россияне недооценили силу и способности ВСУ, поэтому не смогли реализовать план захвата Змеиного. Стоит напомнить, как оккупанты хотели Киев за три дня взять. А потом началось их бегство с северного плацдарма — Киевской, Сумской, Черниговской областей, да и не смогли они продвинуться в Николаевской области.

Поэтому стало понятно, что карту острова Змеиный оккупантам тоже не разыграть — оставаться там врагу было бы самоубийством.

Кроме того, потопление флагмана ЧФ РФ Москва и деоккупация Змеиного позволили начать работать “зерновому коридору” — миссии по обеспечению стран Африки и Азии зерном из Украины.

А год назад премьер Британии Борис Джонсон заявил, решение РФ сбежать со Змеиного означает, что Украина дала достойный отпор врагу.

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