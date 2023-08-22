Війна може бути тривалою, ще можливі болісні втрати – Резніков
Війна може бути тривалою і під час неї можливі “болісні втрати”.
Про це на Міжнародному ветеранському форумі заявив міністр оборони України Олексій Резніков.
– Зараз ми точно можемо дивитися вперед, точно на місяці, точно на роки. У нас було (на початку повномасштабної війни, – Ред.) головне завдання – вижити, а тепер – перемогти. Це не просто звільнити всі наші землі, а зробити так, щоб ворог ніколи не замислювався повернутися з реваншем. У нас дуже сильний і підступний ворог. Війна може бути тривалою, бо це реальний марафон. На жаль, у нас ще будуть болісні втрати, – заявив він.
Міністр також розповів, що, на його думку, нині є кроком до перемоги.
– Щоб здолати росіян і не перекладати цю проблему на наступні покоління, ми повинні усвідомити, що головне для перемоги. Минулого року, щоб вистояти, потрібна була зброя, зараз і на майбутнє крок до перемоги полягає у тому, що будуть відчувати люди. Бо від того, що відчувають люди, залежить наша головна перевага на довгій дистанції – це єдність та готовність битися, – сказав Резніков.
86 днів на Азовсталі під постійним прицілом російських терористів. 11 місяців полону. Пекельна Оленівка та російська тюрма. Усе це пережила 55-річна одеситка Світлана Ворова. Вона вступила до полку Азов після загибелі сина на війні і була там діловодом. Нині Світлана на волі, проходить реабілітацію і, попри пережите пекло, планує повернутися на службу.Христина Гавриш