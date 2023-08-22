Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
Атака РФ на Чернігів. Кількість постраждалих зросла, п’ять людей — в тяжкому стані
Сотні пошкоджених будинків, школи: наслідки атаки дронів на Хмельниччину
Можуть розганятися до 70 км/год: що відомо про БМП CV90, які Україна отримала від Швеції
Терміново
У Києві в районі кільцевої дороги пролунали вибухи: в МВС розповіли, що сталося
Терміново
У Кривому Розі пролунав вибух: в кількох районах зникло світло, є постраждалий
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Війна може бути тривалою, ще можливі болісні втрати – Резніков

Олексій Резніков
Фото: УНІАН

Війна може бути тривалою і під час неї можливі “болісні втрати”.

Про це на Міжнародному ветеранському форумі заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

– Зараз ми точно можемо дивитися вперед, точно на місяці, точно на роки. У нас було (на початку повномасштабної війни, – Ред.) головне завдання – вижити, а тепер – перемогти. Це не просто звільнити всі наші землі, а зробити так, щоб ворог ніколи не замислювався повернутися з реваншем. У нас дуже сильний і підступний ворог. Війна може бути тривалою, бо це реальний марафон. На жаль, у нас ще будуть болісні втрати, – заявив він.

Міністр також розповів, що, на його думку, нині є кроком до перемоги.

– Щоб здолати росіян і не перекладати цю проблему на наступні покоління, ми повинні усвідомити, що головне для перемоги. Минулого року, щоб вистояти, потрібна була зброя, зараз і на майбутнє крок до перемоги полягає у тому, що будуть відчувати люди. Бо від того, що відчувають люди, залежить наша головна перевага на довгій дистанції – це єдність та готовність битися, – сказав Резніков.

Читайте також
Війна в Україні може справді призвести до розпаду РФ – ЗМІ
кремль

Війна в Україні, Олексій Резніков, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Україна не підписуватиме документ, який передбачатиме територіальні поступки – Кулеба
Дмитро Кулеба
Україна будує три водогони, щоб подолати наслідки підриву Каховської ГЕС – Шмигаль
Денис Шмигаль
ДБР і поліція обшукують військкомати та ВЛК Вінницької, Черкаської та Київської областей
Війна може бути тривалою, ще можливі болісні втрати – Резніков
Не потрібно рік опановувати: Гетьман про навчання українських пілотів на F-16
Винищувач F-16
Працівника військкомату на Вінниччині затримали на $2 тис. хабаря
Працівника військкомату на Вінниччині затримали на хабарі
Ігри
Відео
З одного пекла в інше: героїчна історія жінки з Азовсталі, яка пережила російський полон

86 днів на Азовсталі під постійним прицілом російських терористів. 11 місяців полону. Пекельна Оленівка та російська тюрма. Усе це пережила 55-річна одеситка Світлана Ворова. Вона вступила до полку Азов після загибелі сина на війні і була там діловодом. Нині Світлана на волі, проходить реабілітацію і, попри пережите пекло, планує повернутися на службу.

Христина Гавриш
Хрест бойових заслуг: кому вручатимуть нову нагороду
Війна може бути тривалою, ще можливі болісні втрати – Резніков
Вперше побачила сина в укритті: історії дітей народжених під вибухи
Війна може бути тривалою, ще можливі болісні втрати – Резніков
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (22.08.2023)
Війна може бути тривалою, ще можливі болісні втрати – Резніков
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (21.08.2023)
Війна може бути тривалою, ще можливі болісні втрати – Резніков
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь