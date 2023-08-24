Буданов о Крыме: Ударами все не закончится, будет наземная операция

Важность спецоперации украинской разведки во временно оккупированном Крыму состоит в том, чтобы жители полуострова поверили, что их освобождение не за горами.

Об этом рассказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в эфире телемарафона Єдині новини.

– Прежде всего, важность этой операции в том, чтобы люди поверили. В первую очередь, люди даже не на территории материковой Украины, а в Крыму. Чтобы они вспомнили и поверили, что победа не за горами. И освобождение их тоже не за горами, — подчеркнул Буданов.

Он добавил, что возвращение жителей Крыма к нормальной жизни продолжается, о них не забыли, и “никто не собирается их просто там оставлять”.

Буданов добавил, что все не ограничится только ударами по военным объектам РФ на полуострове.

– Когда производятся определенные удары по территории Крыма, этим все не закончится. Будет наземная операция, будет возвращение наших территорий. Скоро все дождутся возвращения домой, – отметил руководитель ГУР.

Буданов выразил мнение, что “любая дипломатия без того, что ты имеешь реальную силу, к сожалению, бессильна”.

Он также заявил, что война будет продолжаться до полной победы Украины и установления контроля над всей нашей территорией в границах 1991 года.

– Другого пути, кроме возвращения наших территорий, не существует. Что это будет, какой это будет вариант – вопрос не ко мне. Единственное, что могу сказать, что без использования сил ничего здесь сделать нереально, – заявил руководитель ГУР.

Как известно, в ночь на 24 августа ГУР Минобороны при поддержке Военно-морских сил ВСУ провели спецоперацию во временно оккупированном Крыму. Спецподразделения на плавсредствах высадились на берег в районе населенных пунктов Оленевка и Маяк и установили государственный флаг.

В ходе операции произошел бой с подразделениями оккупанта. Враг понес потери в личном составе и технике. А украинские защитники, выполнив задание, вернулись без потерь.

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