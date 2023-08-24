Укр Рус Eng
Игры
Укр Рус Eng
Популярные
Погиб вместе с Пригожиным: кем был Дмитрий Уткин, который руководил наемниками ЧВК Вагнера
В России разбился частный самолет: есть погибшие
В Винницкой области в ДТП погибли 12 человек, среди них шестеро детей
Срочно
В Кривом Роге прогремел взрыв: в нескольких районах пропал свет, есть пострадавший
Попал в течение и тонул: в Кривом Роге мать бросилась спасать сына и погибла
Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

Буданов о Крыме: Ударами все не закончится, будет наземная операция

Кирило Буданов
Фото: УНИАН

Важность спецоперации украинской разведки во временно оккупированном Крыму состоит в том, чтобы жители полуострова поверили, что их освобождение не за горами.

Об этом рассказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в эфире телемарафона Єдині новини.

– Прежде всего, важность этой операции в том, чтобы люди поверили. В первую очередь, люди даже не на территории материковой Украины, а в Крыму. Чтобы они вспомнили и поверили, что победа не за горами. И освобождение их тоже не за горами, — подчеркнул Буданов.

Он добавил, что возвращение жителей Крыма к нормальной жизни продолжается, о них не забыли, и “никто не собирается их просто там оставлять”.

Буданов добавил, что все не ограничится только ударами по военным объектам РФ на полуострове.

– Когда производятся определенные удары по территории Крыма, этим все не закончится. Будет наземная операция, будет возвращение наших территорий. Скоро все дождутся возвращения домой, – отметил руководитель ГУР.

Буданов выразил мнение, что “любая дипломатия без того, что ты имеешь реальную силу, к сожалению, бессильна”.

Он также заявил, что война будет продолжаться до полной победы Украины и установления контроля над всей нашей территорией в границах 1991 года.

– Другого пути, кроме возвращения наших территорий, не существует. Что это будет, какой это будет вариант – вопрос не ко мне. Единственное, что могу сказать, что без использования сил ничего здесь сделать нереально, – заявил руководитель ГУР.

Как известно, в ночь на 24 августа ГУР Минобороны при поддержке Военно-морских сил ВСУ провели спецоперацию во временно оккупированном Крыму. Спецподразделения на плавсредствах высадились на берег в районе населенных пунктов Оленевка и Маяк и установили государственный флаг.

В ходе операции произошел бой с подразделениями оккупанта. Враг понес потери в личном составе и технике. А украинские защитники, выполнив задание, вернулись без потерь.

Читайте также
Имеем возможность ударить по любой части Крыма — Буданов
Кирило Буданов

Война в Украине, Кирилл Буданов, Крым, Разведка
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Помогал РФ готовить обстрел ТЭЦ Киева: СБУ задержала российского агента
СБУ затримала агента РФ на Київщині
Во время спецоперации в Крыму были уничтожены 30 россиян и повреждены четыре катера РФ — ГУР
Буданов о Крыме: Ударами все не закончится, будет наземная операция
Об освобождении Крыма говорить рано: Зеленский прокомментировал спецоперацию ГУР
Володимир Зеленський
Самолет Пригожина сбили. Эксперт спрогнозировал, что будет происходить в РФ дальше
Євген Пригожин
Украина должна требовать, чтобы ЕС приготовился к ее интеграции — президент Португалии
Марселу Ребелу де Соза
Игры
Видео
Крест боевых заслуг: кому будут вручать новую награду

Полномасштабное вторжение заставило чиновников по-другому взглянуть на систему государственных наград. Оказалось, что отличий чисто за героизм в условиях войны у нас не было, а одну и ту же награду могли получать как гражданские, так и бойцы на фронте.

Олег Корниенко
Подготовка к отопительному сезону 2024 года: Нафтогаз обновил газораспределительные сети
Буданов о Крыме: Ударами все не закончится, будет наземная операция
Бойцы, воюющие в Луганской области, дали советы тем, кто решил пойти на фронт
Буданов о Крыме: Ударами все не закончится, будет наземная операция
С ПТРК Milan в 2 км: бригада быстрого реагирования Рубеж показала, как отбивает вражеское нашествие
Буданов о Крыме: Ударами все не закончится, будет наземная операция
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:00 (24.08.2023)
Буданов о Крыме: Ударами все не закончится, будет наземная операция
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь