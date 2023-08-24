Подразделения ГУР совершили высадку в Крыму – Юсов
В пять утра 24 августа возле села Маяк в пока оккупированном Крыму состоялось сражение с участием плавсредств и авиации.
Об этом Общественному сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.
В рамках спецоперации, говорит Юсов, на территорию полуострова высадился личный состав.
– Главное управление разведки совместно с военно-морским флотом провели спецоперацию, цели достигнуты, потерь среди личного состава нет, – отметил представитель ГУР.
Детали продолжающейся спецоперации в ГУР не раскрывают.
Лишь подчеркивают, что армия РФ потеряла и солдат, и средства.
Информация о количестве потерь уточняется.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 547-е сутки.
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