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Татьяна Забожко, редактор ленты

Подразделения ГУР совершили высадку в Крыму – Юсов

Андрій Юсов - представник ГУР
Фото: УНИАН

В пять утра 24 августа возле села Маяк в пока оккупированном Крыму состоялось сражение с участием плавсредств и авиации.

Маяк та Оленівка в Криму

Об этом Общественному сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

В рамках спецоперации, говорит Юсов, на территорию полуострова высадился личный состав.

– Главное управление разведки совместно с военно-морским флотом провели спецоперацию, цели достигнуты, потерь среди личного состава нет, – отметил представитель ГУР.

Детали продолжающейся спецоперации в ГУР не раскрывают.

Лишь подчеркивают, что армия РФ потеряла и солдат, и средства.

Информация о количестве потерь уточняется.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 547-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Суспільне
День Независимости, День независимости Украины, Крым, Разведка
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