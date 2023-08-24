Буданов про Крим: Ударами все не закінчиться, буде наземна операція

Важливість спецоперації української розвідки в тимчасово окупованому Криму полягає в тому, щоб мешканці півострова повірили, що їхнє звільнення не за горами.

Про це розповів керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в ефірі телемарафону Єдині новини.

– Перш за все важливість цієї операції в тому, щоб люди повірили. Насамперед люди навіть не на території материкової України, а в Криму. Щоб вони згадали і повірили в те, що перемога не за горами. І звільнення їх теж не за горами, – наголосив Буданов.

Він додав, що повернення мешканців Криму до нормального життя триває, про них не забули, і “ніхто не збирається їх просто там залишати”.

Буданов додав, що все не обмежиться лише ударами по військових об’єктах РФ на півострові.

– Коли проводяться певні удари по території Криму, цим все не закінчиться. Буде наземна операція, буде повернення наших територій. Скоро всі дочекаються повернення додому, – зазначив керівник ГУР.

Буданов висловив думку, що “будь-яка дипломатія без того, що ти маєш реальну силу, на жаль, безсила”.

Він також заявив, що війна триватиме до повної перемоги України та встановлення контролю над всією нашою територією в кордонах 1991 року.

– Іншого шляху, окрім як повернення наших територій, не існує. Що це буде, який це буде варіант – питання не до мене. Єдине, що можу сказати, що без використання сил нічого тут зробити нереально, – заявив керівник ГУР.

Як відомо, в ніч на 24 серпня ГУР Міноборони за підтримка Військово-морських сил ЗСУ провели спецоперацію в тимчасово окупованому Криму. Спецпідрозділи на плавзасобах висадилися на берег у районі населених пунктів Оленівка та Маяк і встановили державний прапор.

Під час операції відбувся бій із підрозділами окупанта. Ворог зазнав втрат в особовому складі та техніці. А українські захисники, виконавши завдання, повернулися без втрат.

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