Россия уничтожает 60-70% морских дронов Украины, но это все равно эффективное оружие — Буданов

Российские войска уничтожают от 60% до 70% морских дронов Украины. В то же время, даже несмотря на это, беспилотники остаются эффективным оружием.

Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Крым.Реалии.

Он отказался назвать количество дронов, которые используются, или задач, которые они выполняют, но отметил, что “это на самом деле много”.

— Но, разумеется, 60%, может, даже 70% они уничтожают. Это правда. Нечего здесь, как говорится, скрывать. Однако же для них проблема — в тех 30%, — сказал разведчик.

По словам Буданова, бывают случаи, когда дрон уничтожают рядом с российским кораблем, и тогда судно идет на ремонт.

— К примеру, история, когда скутеры морские зашли в акваторию бухты Севастополя. Известен был случай. Его уничтожили. При подходе к фрегату Адмирал Эссен, прямо при подходе. Если посмотреть сначала на эту ситуацию — неудачно, казалось. Но от взрывной волны, поскольку его уничтожили примерно в 100 м от корабля, а заряд довольно таки мощный, и обломками было полностью повреждено радиоэлектронное оборудование корабля, электроника определенная, антенны, определенные системы и гидроакустическая система. И он ушел на 3,5 месяца на ремонт. 3,5 месяца простоял в доке, — рассказал начальник ГУР.

Он отметил, что морские дроны — это эффективное оружие для сдерживания, но не для наступления.

В то же время благодаря дронам удалось парализовать деятельность флота РФ. По словам Буданова, российские корабли дальше, чем за рейд Севастополя в северном направлении, вообще не ходят.

Ранее Military Media Center сообщил, что россияне готовят экипажи своих кораблей к противодействию морским дронам.

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