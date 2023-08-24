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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Росія знищує 60-70% морських дронів України, але це все одно ефективна зброя — Буданов

Кирило Буданов
Фото: УНІАН

Російські війська знищують від 60% до 70% морських дронів України. Водночас, навіть попри це, безпілотники залишаються ефективною зброєю.

Про це заявив глава Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю Крим.Реалії.

Він відмовився назвати кількість дронів, які використовуються, чи завдань, які вони виконують, але зазначив, що “це насправді багато”.

– Але, зрозуміло, 60%, може, навіть 70% вони знищують. Це правда. Немає чого тут, як то кажуть, приховувати. Проте ж для них проблема – у тих 30%, – сказав розвідник.

За словами Буданова, бувають випадки, коли дрон знищують поруч із російським кораблем, і тоді судно йде на ремонт.

– До прикладу, історія, коли скутери морські зайшли в акваторію бухти Севастополя. Відомий був випадок. Його знищили. При підході до фрегата Адмірал Ессен, прямо при підході. Якщо подивитися спочатку на цю ситуацію – невдало, здавалося. Але від вибухової хвилі, оскільки його знищили приблизно за 100 м від корабля, а заряд досить таки потужний, і уламками було повністю пошкоджене радіоелектронне обладнання корабля, електроніка певна, антени, певні системи та гідроакустична система. І він пішов на 3,5 місяця на ремонт. 3,5 місяця простояв у доку, – розповів начальник ГУР.

Він наголосив, що морські дрони – це ефективна зброя для стримування, але не для наступу.

Однак завдяки дронам вдалося паралізувати діяльність флоту РФ. За словами Буданова, російські кораблі далі, ніж за рейд Севастополя в північному напрямку, взагалі не ходять.

Раніше Military Media Center повідомив, що росіяни готують екіпажі своїх кораблів до протидії морським дронам.

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Кирило Буданов

Війна в Україні, Дрони, Кирило Буданов
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