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Украина к этому не причастна: Зеленский об аварии самолета Пригожина

Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский заверил, что Украина не причастна к падению в Тверской области РФ самолета, на борту которого мог быть владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Португалии.

— Во-первых, мы не имеем отношения к этой ситуации — это точно. Думаю, все осознают, кто имеет отношение, — подчеркнул Зеленский.

В то же время глава государства отметил, что в каком-то смысле эта ситуация Украине точно поможет.

Вечером 23 августа на территории Тверской области РФ разбился частный самолет, все 10 человек, которые были на борту, погибли. В Росавиации сообщили, что среди пассажиров значились владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин и его заместитель Дмитрий Уткин.

Однако официально гибель Пригожина в России до сих пор не подтвердили.

Российские СМИ сообщают, что ни одно из тел не удалось идентифицировать, поскольку они очень обгорели. Поэтому придется ждать результатов генетической экспертизы.

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Украина к этому не причастна: Зеленский об аварии самолета Пригожина

Источник: РБК-Украина
Авиакатастрофы, Авария, Война в Украине, Владимир Зеленский, літаки РФ, ЧВК Вагнера
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