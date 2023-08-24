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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Україна до цього не причетна: Зеленський про аварію літака Пригожина

Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна не причетна до падіння у Тверській області РФ літака, на борту якого міг бути власник ПВК Вагнера Євгеній Пригожин.

Про це він заявив на спільній пресконференції з президентом Португалії.

– По-перше, ми не маємо стосунку до цієї ситуації – це точно. Думаю, усі усвідомлюють, хто має стосунок, – наголосив Зеленський.

Водночас глава держави зауважив, що в якомусь сенсі ця ситуація Україні точно допоможе.

Ввечері 23 серпня на території Тверської області РФ розбився приватний літак, всі 10 осіб, які були на борту, загинули. У Росавіації повідомили, що серед пасажирів значились власник ПВК Вагнера Євген Пригожин та його заступник Дмитро Уткін.

Проте офіційно загибель Пригожина у Росії досі не підтвердили.

Російські ЗМІ повідомляють, що жодне з тіл не вдалося ідентифікувати, оскільки вони дуже обгоріли. Тому доведеться чекати на результати генетичної експертизи.

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Україна до цього не причетна: Зеленський про аварію літака Пригожина

Джерело: РБК-Україна
Авіакатастрофи, Аварія, Війна в Україні, Володимир Зеленський, літаки РФ, ПВК Вагнера
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