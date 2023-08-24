Україна до цього не причетна: Зеленський про аварію літака Пригожина
Президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна не причетна до падіння у Тверській області РФ літака, на борту якого міг бути власник ПВК Вагнера Євгеній Пригожин.
Про це він заявив на спільній пресконференції з президентом Португалії.
– По-перше, ми не маємо стосунку до цієї ситуації – це точно. Думаю, усі усвідомлюють, хто має стосунок, – наголосив Зеленський.
Водночас глава держави зауважив, що в якомусь сенсі ця ситуація Україні точно допоможе.
Ввечері 23 серпня на території Тверської області РФ розбився приватний літак, всі 10 осіб, які були на борту, загинули. У Росавіації повідомили, що серед пасажирів значились власник ПВК Вагнера Євген Пригожин та його заступник Дмитро Уткін.
Проте офіційно загибель Пригожина у Росії досі не підтвердили.
Російські ЗМІ повідомляють, що жодне з тіл не вдалося ідентифікувати, оскільки вони дуже обгоріли. Тому доведеться чекати на результати генетичної експертизи.
Повномасштабне вторгнення змусило чиновників по-іншому подивитись на систему державних нагород. Виявилося, що відзнак суто за героїзм в умовах війни у нас не було, а одну і ту ж нагороду могли отримувати як і цивільні, так і бійці на фронті.Олег Корнієнко