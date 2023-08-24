Зеленский: Украинцы не выпустят из своих рук независимость, которая длилась 32 года

Президент Владимир Зеленский выступил на Софийской площади в Киеве на праздничных торжествах ко Дню Независимости.

— Сегодня мы вместе празднуем 32-ю годовщину украинской независимости. 32 года непрерывной независимости, которая будет продолжаться и дальше, которую не дадим разорвать, и которую украинцы не выпустят из своих рук. Здесь, в самом центре нашей столицы есть много свидетельств того, насколько древней является история украинской государственности и есть не меньше памятников того, к сожалению, как украинская государственность терялась, как украинцам приходилось воевать за свободу, — сказал он.

По его словам, украинцам всегда хватало героизма и смелости, “но иногда не хватало единства”.

Зеленский напомнил, как украинцам приходилось сражаться против захватчиков, которым иногда, к сожалению, удавалось стать оккупантами, которые ломали жизни целых поколений, и как поколениями украинцы боролись за свою землю и свободу, как побеждали, как сохранили себя и Украину и смогли сделать украинскую независимость непрерывной.

Глава государства обратился к присутствующим с просьбой почтить минутой молчания память украинских героев разных времен, которые боролись за свободу и независимость и отдали свою жизнь за нее.

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