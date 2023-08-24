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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Зеленський: Українці не випустять зі своїх рук незалежність, яка тривала 32 роки

Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський виступив на Софійській площі у Києві на святкових урочистостях до Дня Незалежності.

– Сьогодні ми разом святкуємо 32-гу річницю української незалежності. 32 роки безперервної незалежності, яка триватиме і далі, яку не дамо розірвати, і яку українці не випустять зі своїх рук. Тут, в самому центрі нашої столиці є багато свідчень того, наскільки давньою є історія української державності та є не менше пам’яток про те, на жаль, як українська державність втрачалася, як українцям доводилося воювати за свободу, – сказав він.

За його словами, українцям завжди вистачало героїзму та сміливості, “але інколи бракувало єдності”.

Зеленський нагадав, як українцям доводилося битися проти загарбників, яким інколи, на жаль, вдавалося стати окупантами, що ламали життя цілих поколінь, і як поколіннями українці боролися за свою землю та волю, як перемагали, як зберегли себе і Україну та змогли зробити українську незалежність безперервною.

Глава держави звернувся до присутніх із проханням вшанувати хвилиною мовчання пам’ять українських героїв різних часів, які боролися за свободу і незалежність та віддали своє життя за неї.

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Володимир Зеленський

Війна в Україні, Володимир Зеленський, День незалежності України, Софійська площа
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