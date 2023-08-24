В этой борьбе важен каждый. Зеленский поздравил украинцев с Днем независимости

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня независимости.

— Великий народ великой Украины, отмечающий сегодня великий день — День Независимости! Праздник свободных людей. Праздник сильных людей. Праздник достойных. Праздник равных. Украинцев и украинок. Всех. Во всем нашем государстве, — обратился он.

Президент отметил, что независимость — это ценность для каждого из нас, и за это мы боремся.

— И в этой борьбе важен каждый, потому что эта борьба — за то, что важно каждому. Это — независимая Украина. В большой войне нет маленьких дел. Нет ненужных. Нет неважных. Это касается и людей, и действий, и слов, — сказал Зеленский.

Глава государства сказал, что посвящает поздравления каждому, кто дает Украине независимость.

Он вспомнил в поздравлении воинов, которые стали на защиту Украины. Поблагодарил родителей военных и все украинские семьи, “которые воспитали в своих детях любовь к Украине и отвагу защищать ее изо всех сил”.

Президент поблагодарил каждого, кто ждет родных с фронта, каждого, кто ежедневно молится за них, кто звонит или пишет.

Зеленский также отдал честь погибшим защитникам и защитницам, которые положили свою жизнь за то, чтобы защитить Украину.

Он рассказал о своей поездке на передовую на прошлой неделе и отметил, что нашим воинам помогает дополнительная уникальная броня.

— Броня человечности. Броня искренности. Это детские рисунки. Их можно увидеть в каждой бригаде, — рассказал глава государства.

По словам Зеленского, украинские дети — это главная цель наступления для наших воинов, ведь “каждый шаг вперед так важен, но шаг назад так невозможен. Потому что позади — именно наши дети”.

Президент в поздравлении также поблагодарил учителей, медиков, электриков, спасателей, журналистов, предпринимателей и полицейских.

Он подчеркнул, что в этой борьбе важен каждый.

— Каждый, кто пережил оккупацию. Кто держал на площадях украинский флаг. Кто до сих пор в оккупации, но держит наш флаг так, чтобы оккупант не нашел. Кто ждал и кто дождется Украины. Кто был ранен, кто потерял конечности, но не потерял себя. И главное, что мы все тебя не потеряли. Кто пережил плен. У кого забрали свободу, но не свободу. Кто не потерял Украину в себе. Кто вернулся и продолжает сражаться. И те, кто вернется. Обязательно, — добавил украинский лидер.

— Потому что мы все сделали так, что когда один говорит: “Слава Украине!”, весь мир отвечает: “Героям слава!”, — подчеркнул президент.

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