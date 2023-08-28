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Юлия Захарченко, редактор ленты

Плацдарм на пути к Токмаку и дальнейшему продвижению: чем важно освобождение Работино

Плацдарм на пути к Токмаку и дальнейшему продвижению: чем важно освобождение Работино
Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины полностью освободили Работино Запорожской области. Информацию об этом официально подтвердила заместитель министра обороны Анна Маляр. Это очень важный населенный пункт, который открывает путь для дальнейшего продвижения ВСУ.

По словам заместителя главы МО, Юг Украины — это основное направление контрнаступления, а сейчас воины Сил обороны движутся дальше от Работино и Малой Токмачки на Запорожском направлении. Несмотря на яростное сопротивление врага, Украине удается освобождать населенные пункты.

Почему Работино Запорожской области важно

Работино — это село площадью около 3 кв. км, в котором до полномасштабного вторжения РФ проживало чуть меньше чем 500 человек. После того, как Москва оккупировала населенный пункт, он обрел очень важное тактическое значение.

Эксперт по международной безопасности Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко считает, что теперь всем стало понятно, что продвижение вперед Вооруженных сил Украины именно на южном направлении является необратимым.

— Мы увидели, что россияне уже были вынуждены закрывать дыры в обороне на всей протяженности фронта, не ждать наступления новых ресурсов, боеприпасов, техники, живой силы, а просто перебрасывать уже имеющиеся войска, боеспособные части с восточного направления на южное и обратно. Они гоняли так российскую десантуру туда-сюда для того, чтобы закрывать дыры в российской обороне. Это был первый звоночек того, что на самом деле ресурса для удержания обороны у российских войск уже недостаточно.

То, что мы увидели в продвижении украинских войск в Запорожском регионе на южном направлении — это открывает очень хорошие перспективы движения к Токмаку. И дальше уже дает нам выход на оперативные пространства за линиями российской обороны до Мелитополя. Это одна из ключевых стратегических задач, которые были поставлены украинским командованием перед ВСУ в формате этого этапа контрнаступления, — сказал Тарас Жовтенко, комментируя важность освобождения Урожайного и Работино.

Плацдарм на пути к Токмаку и дальнейшему продвижению: чем важно освобождение Работино

Удары по объектам в Крыму приблизили деоккупацию Работино

Жовтенко отметил, что если говорить о снабжении российской группировки на материковой части Украины на южном направлении, то здесь все сводится к Крыму — логистическим транспортным артериям.

Это давало возможность оккупантам поддерживать боеспособность на Юге Украины. Однако удары Сил обороны Украины по складам боеприпасов и важным объектам РФ помогли перерезать российскую логистику.

— Они (логистические артерии. — Ред.) позволяют россиянам перебрасывать с территории полуострова на материковую часть Украины тот ресурс, который нужен российским военным, чтобы поддерживать боеспособность. С другой стороны, это еще и логистика по направлению к Крыму, то есть Крымский мост, и поступление военного ресурса на территорию Крыма, откуда он уже перераспределяется для нужд и потребностей российских военных на южном направлении.

Мы видели, как последние недели и месяцы Вооруженные силы Украины системно обескровливали российскую логистику на южном направлении, пользуясь ее уязвимостью там. Сейчас это уже дает конкретный результат, — обратил внимание эксперт.

Плацдарм на пути к Токмаку и дальнейшему продвижению: чем важно освобождение Работино

Фото: Генштаб ВСУ

Большие возможности для маневра и путь к Токмаку

Западные аналитики отмечают, что Работино расположено на автодороге из Орехова в Токмак, к которому от населенного пункта нужно прорваться примерно на 20 км. Это подчеркнул и спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

А уже после Токмака приблизится деоккупация Мелитополя, что является одной из главных целей украинского контрнаступления.

— Мы продолжаем закрепляться в этом населенном пункте (Работино. — Ред.). Продолжаются стабилизационные мероприятия, разминирование и подготовка к дальнейшим действиям. Наши воины имели некоторые успехи юго-восточнее этого населенного пункта за эти сутки.

Штупун отметил, что после освобождения Работино Запорожской области украинские защитники будут иметь больше возможностей для маневров.

— Во-первых, если считать, что эта территория — это некий плацдарм, то мы сможем завезти туда немного больше войск, будем иметь большие возможности для маневра. Во-вторых, все же Работино расположено на автодороге на Токмак, то есть это один из важных логистических путей. До Токмака еще далеко, там более 20 км. Думаю, что россияне его просто так не оставят — нужно будет сражаться, — считает спикер Сил обороны Таврического направления.

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Плацдарм на пути к Токмаку и дальнейшему продвижению: чем важно освобождение Работино

Война в Украине, Запорожская область, контрнаступ, українські військові
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