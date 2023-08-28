Плацдарм на шляху до Токмака і подальшого просування: чим важливе звільнення Роботиного

Сили оборони України повністю звільнили Роботине Запорізької області. Інформацію про це офіційно підтвердила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Це дуже важливий населений пункт, який відкриває шлях для подальшого просування ЗСУ.

За словами заступниці глави МО, Південь України – це основний напрямок контрнаступу, а наразі воїни Сил оборони рухаються далі від Роботиного та Малої Токмачки на Запорізькому напрямку. Попри шалений опір ворога, Україні вдається звільняти населені пункти.

Чому Роботине Запорізької області важливе

Роботине – це село площею близько 3 кв. км, в якому до повномасштабного вторгнення РФ проживало трохи менше ніж 500 людей. Після того, як Москва окупувала населений пункт, він набув дуже важливого тактичного значення.

Експерт з міжнародної безпеки Фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко вважає, що тепер всім стало зрозуміло, що просування вперед Збройних сил України саме на південному напрямку є незворотним.

– Ми побачили, що росіяни вже були змушені закривати дірки в обороні на всій протяжності фронту, не чекати наступу нових ресурсів, боєприпасів, техніки, живої сили, а просто перекидати вже наявні війська, боєздатні частини зі східного напрямку на південний і назад. Вони ганяли так російську десантуру туди-сюди для того, щоб закривати дірки в російській обороні. Це був перший дзвіночок того, що насправді ресурсу для утримання оборони у російських військ уже недостатньо.

Те, що ми побачили у просуванні українських військ у Запорізькому регіоні на південному напрямку – це відкриває дуже хороші перспективи руху до Токмака. І далі вже дає нам вихід на оперативні простори за лініями російської оборони до Мелітополя. Це одне з ключових стратегічних завдань, які були поставлені українським командуванням перед ЗСУ в форматі цього етапу контрнаступу, – сказав Тарас Жовтенко, коментуючи важливість звільнення Урожайного та Роботиного.

Удари по об’єктах у Криму наблизили деокупацію Роботиного

Жовтенко наголосив, якщо говорити про постачання російського угруповання на материковій частині України на південному напрямку, то тут все зводиться до Криму – логістичних транспортних артерій.

Це давало можливість окупантам підтримувати боєздатність на Півдні України. Проте удари Сил оборони України по складах боєприпасів і важливих об’єктах РФ допомогли перерізати російську логістику.

– Вони (логістичні артерії. – Ред.) дозволяють росіянам перекидати з території півострова на материкову частину України той ресурс, який потрібен російським військовим, щоб підтримувати боєздатність. З іншого боку, це ще й логістика у напрямку до Криму, тобто Кримський міст, і надходження військового ресурсу на територію Криму, звідки він уже перерозподіляється для потреб російських військових на південному напрямку.

Ми бачили, як останні тижні й місяці Збройні сили України системно знекровлювали російську логістику на південному напрямку, користуючись її вразливістю там. Зараз це вже дає конкретний результат, – звернув увагу експерт.

Більші можливості для маневру та шлях до Токмака

Західні аналітики зазначають, що Роботине розташовано на автодорозі з Оріхова до Токмака, до якого від населеного пункту потрібно прорватися приблизно на 20 км. На цьому наголосив і речник Об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

А вже після Токмака наблизиться деокупація Мелітополя, що є однією з головних цілей українського контрнаступу.

– Ми продовжуємо закріплюватися в цьому населеному пункті (Роботиному. – Ред.). Тривають стабілізаційні заходи, розмінування та підготовка до подальших дій. Наші воїни мали деякі успіхи південно-східніше від цього населеного пункту за цю добу.

Штупун зазначив, що після звільнення Роботиного Запорізької області українські захисники матимуть більше можливостей для маневрів.

– По-перше, якщо вважати, що ця територія – це такий собі плацдарм, то ми зможемо завезти туди трохи більше військ, матимемо більші можливості для маневру. По-друге, все ж таки Роботине розташовано на автодорозі до Токмака, тобто це один із важливих логістичних шляхів. До Токмака ще далеко, там понад 20 км. Думаю, що росіяни його просто так не залишать – потрібно буде битися, – вважає речник Сил оборони Таврійського напрямку.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.