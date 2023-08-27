Боевой потенциал РФ трещит: что произошло на фронте за неделю

Контрнаступление Украины направлено на то, чтобы выгнать с временно оккупированных территорий около 200 или 300 тыс. российских военных, а также освободить земли от контроля Москвы. С таким заявлением недавно выступил глава Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли.

Сейчас на фронте продолжаются очень тяжелые бои с большими потерями. Наступление — очень кровавое, потому что оккупанты заминировали большую часть территорий, чтобы предотвратить продвижение украинских воинов. Однако Украина должна оставаться свободным и суверенным государством.

Силы обороны уже освободили большую часть территорий, которые Россия пыталась взять под постоянный контроль, а успехи можно увидеть до сих пор.

Военные эксперты пришли к мнению, что московская пропаганда пытается преуменьшить прогресс ВСУ, но очевидно, что эта тактика не поможет Кремлю.

Боевой потенциал РФ “трещит” на Запорожском направлении

Украинские военные продвигаются на Запорожском направлении, сообщил представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

По его словам, Силы обороны продвигаются в направлениях Новопрокоповки возле Роботино, Малой Токмачки, Очеретоватого.

— На сегодня снова появляется информация, что сосредоточенная на рубеже Сватово-Кременная, то есть в Луганской области группировка российских войск снова насчитывает 110 тысяч. Как говорят, некоторые источники, что мы можем в ближайшие недели ожидать попыток возобновления наступательных операций. Я думаю, наш Генштаб знает лучше, чем мы, и понимают ситуацию, что это единственный шанс РФ. Это единственная более-менее боеспособная группировка российских войск, даже я бы сказал по боевому потенциалу мощнее той, которая на Запорожском направлении.

Она трещит на Запорожском направлении, и причем очень сильно, нечем затыкать дыры. Эта группировка здесь в основе держит ударные подразделения, именно танковые, оперативную группу первой Гвардейской танковой армии. Это “знаменитая” армия, которую мы уже неоднократно громили, где был снят командующий за необоснованные потери войск при ведении боевых действий по захвату нашей территории, — обратил внимание военный эксперт Олег Жданов.

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления отметил, что российская армия несет существенные потери на Юге Украины, поэтому они вынуждены перебрасывать войска с других участков фронта.

Переброска российских войск из Луганской области

По словам Жданова, в то же время российские войска стараются не останавливаться на Купянском и Лиманском направлениях, чтобы не уменьшить напряжение боевой обстановки. Также РФ атакует украинские позиции в Луганской области.

— Они пытаются атаковать наши позиции. Самые активные атаки со стороны врага были в районе населенного пункта Новогригорьевка Луганской области. Все атаки отбиты, линия фронта без изменений. Как я говорил, на Купянском и Лиманском направлениях враг проводит сейчас перегруппировку войск. Несмотря на то, что часть войск они снимали из Луганской области, из района Кременной перебрасывали на Бахмутское, Авдеевское, Марьинское направления. Также три неудачные попытки штурма, точнее восстановления со стороны россиян наступательных операций тоже дали достаточно ощутимые потери, — заметил Жданов.

Боевая активность на фронте растет

За прошедшие сутки на линии фронта от Купянска до Херсона произошло более 40 боевых столкновений, рассказал Олег Жданов.

— То есть, боевая активность растет. Постепенно держится на достаточно высоком уровне. Хотя вся основная боевая активность сосредотачивается преимущественно на западной части фронта — в Запорожской области. В остальных — идут преимущественно позиционные бои с меньшей боевой активностью, — утверждает он.

Россия может прибегнуть к массированным ракетным атакам 1 сентября

Вероятность ракетных и авиационных по всей территории Украины остается достаточно высокой, считает военный эксперт.

— Но у нас следующая дата. Мы понимаем, что приближается 1 сентября. Готовимся к тому, что враг может нанести массированные ракетные удары. И наши Силы воздушной обороны готовятся к отражению таких ударов, — предупредил Жданов.

Контрнаступление — почему возникает информационный шум

Ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона Айдар, директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий обратил внимание, что чаще всего контрнаступление Сил обороны Украины критикуют не профессиональные военные.

По его мнению, люди, которые не разбираются в военном деле, не могут адекватно оценить все условия, в которых украинским защитникам пришлось продвигаться.

Он обратил внимание, что при недостаточном количестве вооружения, авиации и других ресурсов ВСУ делают колоссальную работу и имеют значительные успехи.

Дикий отметил, что бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес воспользовался тем, что он уже в отставке, поэтому открыто “рубит” правду. В частности, он привел цитату Ходжеса, который сказал, что с таким ресурсом его армия просто не пыталась бы наступать, а украинцы борются за территории.

Почему необходимо действовать уже сейчас

По мнению руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова, Москва может держать оборону на временно оккупированных территориях хоть всю жизнь, если Украина не прибегнет к активным контрнаступательным действиям.

Он обратил, что у РФ нет военно-промышленного ресурса и экономики, а запасы исчерпаны. Однако Москва имеет очень много человеческого материала — это единственное, что есть в достаточном количестве, убежден глава украинской разведки.

Именно поэтому нужно пополнять собственные запасы и активно действовать, иначе война затянется гораздо дольше.

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