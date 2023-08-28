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Валентина Летяк, редактор ленты

По 70-100 ракет уже не будет: Скибицкий о возможной тактике ударов РФ осенью

По 70-100 ракет уже не будет: Скибицкий о возможной тактике ударов РФ осенью
Фото: Факти ICTV

РФ не откажется от ракетного террора этой осенью, однако вряд ли он будет таким массированным, как в прошлом году, считает заместитель начальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.

— Таких массированных ударов, как это было в прошлом октябре, ноябре, декабре, когда они выпускали по 70-100 ракет одновременно, скорее всего, уже не будет. Россияне осознают, что они могут не добиться своей цели, а взамен только истощат свои запасы, как в прошлом году, — заявил он в комментарии РБК-Украина.

По его мнению, тактика и подход потенциальных ударов РФ осенью будет зависеть от того, насколько методично правильно она определит критические для Украины объекты.

По его словам, это может быть один-три удара по одному объекту, чтобы окончательно уничтожить его, или же массированный удар различными видами вооружения — ракетами и дронами.

В то же время Скибицкий отметил, что разведка со своей стороны делает все возможное для защиты объектов, своевременного выявления подготовки врага к ударам для их предупреждения.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 551-е сутки.

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Источник: РБК-Украина
Война в Украине, Ракетные удары России, Разведка, Російська агресія
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Извините, этот текст доступен только на “украинский”.

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