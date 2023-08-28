Продвижение ВСУ возле Новопрокоповки, Малой Токмачки и Очеретоватого: 551-й день войны
Зеленский объяснил, возможны ли выборы в Украине во время войны
На проведение выборов во время войны в Украине нужны средства, которые никто не будет забирать из потребностей армии, а в кредит их также не будут делать, заявил президент Владимир Зеленский.
— Мой ответ очень прост. Если наш парламентарий готов, то почему нет? Тогда нам нужны изменения в законодательство. Сделать это быстро. Если, как я сказал ему, вы готовы мне дать 5 млрд, потому что я не человек, который занимается брусчаткой, и не смогу просто забрать из бюджета.
Мне кажется, именно такая сумма нужна для выборов в обычное время, а в военное — я не знаю, какая это сумма. Проводить в кредит выборы я не буду, забирать деньги от оружия и давать их на выборы тоже не буду, — рассказал Зеленский.
Как могла произойти катастрофа, в которой погибли трое пилотов: объяснение авиаэксперта
Стало известно, что могло стать причиной авиакатастрофы в Житомирской области, во время которой погибли три украинских пилота. Среди них — Вячеслав Минка, Сергей Проказин и Андрей Пильщиков (Джус).
Ведущий научный сотрудник НАУ и авиаэксперт Валерий Романенко объяснил, почему вероятнее всего это могла быть ошибка пилота, а также по каким причинам они не могли катапультироваться.
— Здесь ошибка пилота — это единственный вариант. Если самолеты столкнулись в воздухе, не может идти речь о том, чтобы были какие-то технические неисправности. Ошибка пилотов. Они отрабатывали какие-то сложные маневры, где-то не рассчитали, и произошло то, что произошло. Здесь нет каких-то вариантов, а только ошибка пилота.
США планируют передать ВСУ кассетные боеприпасы для артиллерии
Команда президента США Джо Байдена считает, что боевые действия в Украине могут продолжиться в 2024 году. Сейчас готово несколько новых вариантов поддержки для Киева.
Среди всех предложений наибольшей поддержкой пользуется идея предоставления Украине кассетных боеприпасов, которые можно запускать из РСЗО и нанести глубокие удары.
Кроме того, в Вашингтоне также стремятся обсудить создание сил будущего, которые смогли бы сдержать Россию.