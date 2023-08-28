Продвижение ВСУ возле Новопрокоповки, Малой Токмачки и Очеретоватого: 551-й день войны

На проведение выборов во время войны в Украине нужны средства, которые никто не будет забирать из потребностей армии, а в кредит их также не будут делать, заявил президент Владимир Зеленский.

— Мой ответ очень прост. Если наш парламентарий готов, то почему нет? Тогда нам нужны изменения в законодательство. Сделать это быстро. Если, как я сказал ему, вы готовы мне дать 5 млрд, потому что я не человек, который занимается брусчаткой, и не смогу просто забрать из бюджета.

Мне кажется, именно такая сумма нужна для выборов в обычное время, а в военное — я не знаю, какая это сумма. Проводить в кредит выборы я не буду, забирать деньги от оружия и давать их на выборы тоже не буду, — рассказал Зеленский.