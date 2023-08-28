Бедрак Виктория, редактор ленты
Силы ПВО ночью уничтожили 4 из 6 вражеских ракет
Ночью 28 августа войска РФ нанесли удар ракетами морского и воздушного базирования.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Указано, что четыре крылатые ракеты Калибр были выпущены с вражеского фрегата из акватории Черного моря вблизи Феодосии.
Также применены две управляемые авиационные ракеты Х-59 из двух самолетов Су-34, которые оккупанты направили в направлении Кривого Рога из воздушного пространства оккупированной Херсонской области.
В результате боевой работы уничтожены четыре воздушные цели:
- две крылатые ракеты Калибр;
- две управляемые авиационные ракеты Х-59.
В результате вражеской атаки есть попадание в гражданский промышленный объект в Полтавской области.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Видео