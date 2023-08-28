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Силы ПВО ночью уничтожили 4 из 6 вражеских ракет

ПЗРК Джавелін війна ППО
Фото: Генштаб ВСУ

Ночью 28 августа войска РФ нанесли удар ракетами морского и воздушного базирования.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Указано, что четыре крылатые ракеты Калибр были выпущены с вражеского фрегата из акватории Черного моря вблизи Феодосии.

Также применены две управляемые авиационные ракеты Х-59 из двух самолетов Су-34, которые оккупанты направили в направлении Кривого Рога из воздушного пространства оккупированной Херсонской области.

В результате боевой работы уничтожены четыре воздушные цели:

  • две крылатые ракеты Калибр;
  • две управляемые авиационные ракеты Х-59.

В результате вражеской атаки есть попадание в гражданский промышленный объект в Полтавской области.

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Источник: Воздушные силы ВСУ
Повітряні сили України, Ракетные удары России
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