Силы ПВО ночью уничтожили 4 из 6 вражеских ракет

Ночью 28 августа войска РФ нанесли удар ракетами морского и воздушного базирования.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Указано, что четыре крылатые ракеты Калибр были выпущены с вражеского фрегата из акватории Черного моря вблизи Феодосии.

Также применены две управляемые авиационные ракеты Х-59 из двух самолетов Су-34, которые оккупанты направили в направлении Кривого Рога из воздушного пространства оккупированной Херсонской области.

В результате боевой работы уничтожены четыре воздушные цели:

две крылатые ракеты Калибр;

две управляемые авиационные ракеты Х-59.

В результате вражеской атаки есть попадание в гражданский промышленный объект в Полтавской области.

Источник : Воздушные силы ВСУ

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.