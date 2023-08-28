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Валентина Летяк, редакторка стрічки

По 70-100 ракет вже не буде: Скібіцький про можливу тактику ударів РФ восени

По 70-100 ракет вже не буде: Скібіцький про можливу тактику ударів РФ восени
Фото: Факти ICTV

РФ не відмовиться від ракетного терору цієї осені, проте навряд чи він буде таким масованих, як торік, вважає заступник начальника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький.

– Таких масованих ударів, як це було минулого жовтня, листопада, грудня, коли вони випускали по 70-100 ракет одночасно, найімовірніше, вже не буде. Росіяни усвідомлюють, що вони можуть не добитись своєї цілі, а натомість лише виснажать свої запаси, як торік, – заявив він у коментарі РБК-Україна.

На його думку, тактика та підхід потенційних ударів РФ восени залежатиме від того, наскільки методично правильно вона визначить критичні для України об’єкти.

За його словами, це може бути один-три удари по одному об’єкту, щоб остаточно знищити його, або ж масований удар різними видами озброєння – ракетами та дронами.

Водночас Скібіцький наголосив, що розвідка зі свого боку робить усе можливе для захисту об’єктів, своєчасного виявлення підготовки ворога до ударів для їхнього попередження.

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Джерело: РБК-Україна
Війна в Україні, Ракетні удари Росії, Розвідка, Російська агресія
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