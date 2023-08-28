По 70-100 ракет вже не буде: Скібіцький про можливу тактику ударів РФ восени

РФ не відмовиться від ракетного терору цієї осені, проте навряд чи він буде таким масованих, як торік, вважає заступник начальника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький.

– Таких масованих ударів, як це було минулого жовтня, листопада, грудня, коли вони випускали по 70-100 ракет одночасно, найімовірніше, вже не буде. Росіяни усвідомлюють, що вони можуть не добитись своєї цілі, а натомість лише виснажать свої запаси, як торік, – заявив він у коментарі РБК-Україна.

На його думку, тактика та підхід потенційних ударів РФ восени залежатиме від того, наскільки методично правильно вона визначить критичні для України об’єкти.

За його словами, це може бути один-три удари по одному об’єкту, щоб остаточно знищити його, або ж масований удар різними видами озброєння – ракетами та дронами.

Водночас Скібіцький наголосив, що розвідка зі свого боку робить усе можливе для захисту об’єктів, своєчасного виявлення підготовки ворога до ударів для їхнього попередження.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 551-шу добу.

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