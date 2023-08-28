Татьяна Забожко, редактор ленты
РФ попала в промышленный объект Полтавщины: два человека погибли, есть раненые и пропавшие
28 августа российские войска атаковали Полтавскую область.
Руководитель областной военной администрации Дмитрий Лунин сообщает о попадании в промышленный объект.
Полностью разрушен производственный цех.
Обновлено в 08:20. В результате вражеской атаки два человека погибли, еще два госпитализированы в больницу с незначительными ранениями.
О местонахождении еще двух человек пока неизвестно.
В данный момент продолжаются поисковые работы и разбор завалов.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 551-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Дмитрий Лунин
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