РФ попала в промышленный объект Полтавщины: два человека погибли, есть раненые и пропавшие

28 августа российские войска атаковали Полтавскую область.

Руководитель областной военной администрации Дмитрий Лунин сообщает о попадании в промышленный объект.

Полностью разрушен производственный цех.

Обновлено в 08:20. В результате вражеской атаки два человека погибли, еще два госпитализированы в больницу с незначительными ранениями.

О местонахождении еще двух человек пока неизвестно.

В данный момент продолжаются поисковые работы и разбор завалов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 551-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Дмитрий Лунин

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.