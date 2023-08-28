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Татьяна Забожко, редактор ленты

РФ попала в промышленный объект Полтавщины: два человека погибли, есть раненые и пропавшие

Вибух

28 августа российские войска атаковали Полтавскую область.

Руководитель областной военной администрации Дмитрий Лунин сообщает о попадании в промышленный объект.

Полностью разрушен производственный цех.

Обновлено в 08:20. В результате вражеской атаки два человека погибли, еще два госпитализированы в больницу с незначительными ранениями.

О местонахождении еще двух человек пока неизвестно.

В данный момент продолжаются поисковые работы и разбор завалов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 551-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Дмитрий Лунин

Война в Украине, Взрыв, Полтавская область, Російська агресія, Росія, РФ
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Извините, этот текст доступен только на “украинский”.

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