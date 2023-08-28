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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Сили ППО вночі знищили 4 з 6 ворожих ракет

ПЗРК Джавелін війна ППО
Фото: Генштаб ЗСУ

Уночі 28 серпня війська РФ завдали удару ракетами морського та повітряного базування.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Зазначено, що чотири крилаті ракети Калібр були випущені з ворожого фрегата з акваторії Чорного моря поблизу Феодосії.

Також застосовано дві керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34, які окупанти спрямували у напрямку Кривого Рогу з повітряного простору окупованої Херсонщини.

В результаті бойової роботи знищено чотири повітряні цілі:

  • дві крилаті ракети Калібр;
  • дві керовані авіаційні ракети Х-59.

В результаті ворожої атаки є влучання в цивільний промисловий об’єкт на Полтавщині.

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Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Повітряні сили України, Ракетні удари Росії
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