Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Сили ППО вночі знищили 4 з 6 ворожих ракет
Уночі 28 серпня війська РФ завдали удару ракетами морського та повітряного базування.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Зазначено, що чотири крилаті ракети Калібр були випущені з ворожого фрегата з акваторії Чорного моря поблизу Феодосії.
Також застосовано дві керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34, які окупанти спрямували у напрямку Кривого Рогу з повітряного простору окупованої Херсонщини.
В результаті бойової роботи знищено чотири повітряні цілі:
- дві крилаті ракети Калібр;
- дві керовані авіаційні ракети Х-59.
В результаті ворожої атаки є влучання в цивільний промисловий об’єкт на Полтавщині.
Читайте такожРФ поцілила в промисловий об’єкт Полтавщини: двоє людей загинули, є поранені та зниклі
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Відео