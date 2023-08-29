Чи буде повтор терору енергосистеми та за яких умов можливе життя без відключень

Прийдешній опалювальний сезон навряд чи буде легшим для України, ніж попередній. Що відомо про підготовку до нового опалювального сезону та чи можливе повторення террору з боку РФ – читайте далі у матеріалі Фактів ICTV.

Скільки об’єктів енергетики зазнали пошкоджень

Згідно з даними Укренерго, Росія з жовтня по березень 2022 року випустила по об’єктах енергетичної інфраструктури України понад тисячу ракет і дронів. З них 271 раз РФ досягла цілі.

– Як наслідок, в Україні немає жодної великої теплової чи гідроелектростанції або великої теплоелектроцентралі, яка не була б пошкоджена чи знищена ворогом. Дуже багато магістральних підстанцій, критично важливих вузлових, які пошкоджено. І пошкоджено неодноразово – туди могло бути 3, 5, 10 прильотів, і навіть було 20 в один об’єкт, – розповів голова Укренерго Володимир Кудрицький.

Україна закінчила осінньо-зимовий період, коли 75% теплової генерації були зруйновані або пошкоджені. Загалом за час атак відмінусовано 78% потужностей ТЕС, 12% ГЕС, понад 20% сонячної та вітрової генерації та 44 атомної.

Який стан енергетики зараз

Не дивлячись на таку складну ситуацію, до 1 жовтня 2023 року Україна планує повністю завершити підготовку до опалювального сезону.

– Станом на 15 серпня маємо понад 70% готовність обʼєктів ЖКГ. Продовжуються планові роботи з підготовки житлового фонду, мереж, котелень та генерувального обладнання. До 1 жовтня очікуємо 100% готовність, – сказав голова Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Зі свого боку прем’єр-міністр Денис Шмигаль прозвітував, що було відремонтовано 70% теплоелектроцентралей, ще 30% зараз у ремонті.

– Відремонтовано та в ремонті 32 гідроагрегати, або 68% від потужності. А це потужність на майже 1,8 ГВт, – сказав він.

Своєю чергою Укренерго повідомили, що 70-80% мереж вже відновлені.

– І ми виконаємо 100% від плану. Це не буде означати повного відновлення мереж, як до вторгнення. Це буде означати, що це дасть можливість проходити зиму без вузьких місць по підстанціях, – зазначив Кудрицький.

Чи буде повтор ракетного терору енергосистеми

Росія не відмовиться від ракетного терору цієї осені, проте навряд чи він буде таким масованим, як торік, вважає заступник начальника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький.

– Таких масованих ударів, як це було минулого жовтня, листопада, грудня, коли вони випускали по 70-100 ракет одночасно, найімовірніше, вже не буде. Росіяни усвідомлюють, що вони можуть не добитись своєї цілі, а натомість лише виснажать свої запаси, як торік, – заявив він.

Наразі у РФ лишилося до 585 ракет, ще близько 118 країна-агресор здатна виготовляти щомісяця, заявили в ГУР. Водночас кількість балістичних та крилатих ракет Іскандер становить близько 270 одиниць, Калібрів лишилося орієнтовно 140.

Військовий оглядач Олег Старіков ексклюзивно Фактам ICTV висловив думку, що повторення терору з боку РФ залежить від ситуації на лінії фронту, а також від позиції Глобального Півдня (країн Азії, Африки, Латинської Америки та Карибського басейну).

– Імовірність (повтору енергетичного терору РФ, – Ред.) є. Не можна сказати, що вона 100% або що повтору взагалі не буде. Це залежатиме від ситуації на лінії зіткнення і тиску країн Глобального Півдня на РФ про те, щоб закінчувати війну. Путін дослухається до них, – сказав він.

Військовий оглядач зауважив, що хоч в Україні значно виріс рівень захисту неба, українська ППО навряд чи впорається з нальотом у 100-200 дронів одночасно.

– Якщо буде не 10-20 ракет, а рій дронів, 100-200, вся система завалиться. Але, дивлячись на геополітичну ситуацію наразі, удар по енергетичний інфраструктурі можливий, але малоймовірний, – додав він.

Чи витримає енергосистема терор вдруге

Аналітик Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп вважає, що повного колапсу енергосистеми не буде, але життя в умовах планових відключень цілком імовірне.

– Мені здається, що загрози, коли українцям тижнями доведеться сидіти без світла, немає. Але це за умови відсутності якихось екстраординарних воєнних сценаріїв. Якщо оцінювати стан енергосистеми, яка інтенсивність обстрілів була минулого року і їх точність, та виходячи з того, що посилились засоби ППО, які ефективніше відбивають ці атаки, то очікувати якогось катастрофічного сценарію не варто, – розповів Фактам ICTV експерт.

На його думку, не варто боятися, що ситуація буде гіршою, ніж минулого року. Але тут багато що залежить від інтенсивності обстрілів та наскільки холодною буде зима.

– Але загалом я налаштований оптимістично, що ми зможемо жити в режимі погодинних відключень. Що, можливо, локально в якихось регіонах будуть більш суттєві проблеми, але загалом в середньому по країні якоїсь ситуації зі сценарієм апокаліптичним не буде. Хоча готовими потрібно бути до всього, – додав Прокіп.

Чи будуть відключення, якщо атак не буде

Якщо атак з боку Росії не буде, то в умовах теплої зими та безперебійного імпорту вугілля Україна зможе пройти зиму без відключень.

– Але я достатньо скептичний, що цих атак не буде. Думаю, що вони будуть, вони будуть пробувати досягти того, що не змогли минулого року і, на превеликий жаль, скоріш за все, частково ці атаки будуть і в тому числі результативними, тому що ми досі бачимо влучання, – говорить Андріан Прокіп.

Чи доведеться Україні імпортувати електроенергію

Прокіп зауважує, що навіть без атак РФ є достатньо чинників, які впливають на потребу України в імпорті електроенергії.

– Це буде залежати від погодних умов, від попиту відповідного, від режиму споживання електроенергії. Імпорт – це нормальна ринкова ситуація, і в умовах тих, що ми перебуваємо, у режимі дефіциту потужностей – імпорт може бути. Імпорт, експорт вони визначають зокрема й порівнянням цінової кон’юнктури, вигідно нам, невигідно. Теоретично може бути ситуація, коли ціна падає, припустимо, у Словаччині, стоїть достатньо нижчою, ніж в Україні. Природньо, що трейдери будуть купувати цю енергію, будуть нею торгувати. Скоріш за все, цей імпорт буде, – говорить аналітик Українського інституту майбутнього.

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