Молчание громче слов: Зеленский почтил память защитников Украины

Президент Владимир Зеленский в День памяти защитников Украины почтил память всех погибших в борьбе за независимость, подчеркнув, что любых слов будет мало, чтобы выразить благодарность всем, кто отдал жизнь за право украинцев быть среди свободных наций.

— Слова всегда меньше, чем то, что мы чувствуем. И пусть слезы, которые будут сегодня, молчание, которое будет звучать громче, чем любые слова, пусть наше уважение, которое является абсолютно искренним, скажет всем, что мы чувствуем на самом деле и насколько мы благодарны всем нашим защитникам и защитницам, чья жизнь стала жизнью Украины. Пусть будет светлой память всех наших воинов! Слава Украине! — сказал глава государства.

Президент также возложил цветы к Стене памяти на Михайловской площади в Киеве.

А потом передал ордена Золотая Звезда членам семей украинских защитников, которые были удостоены звания Героя Украины посмертно.

Владимир Зеленский установил День памяти защитников Украины своим указом в 2019 году в память о трагических событиях 29 августа 2014 года в Иловайске Донецкой области. Сегодня девятая годовщина Иловайской трагедии.

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