В День памяти защитников Украины Залужный обратился к украинцам

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный 29 августа, в День памяти защитников Украины, обратился к украинцам с призывом никогда не забывать воинов, которые в борьбе за свободное будущее отдали самое ценное.

— Сегодня и всегда чтим память защитников, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Не забудем подвигов украинских героев, которые в борьбе за Родину, за свободное будущее родных и близких отдали самое ценное — свои жизни… Склоняем головы перед храбростью и верностью наших воинов. Вечная память и вечная слава всем борцам за свободу Украины! — подчеркнул он.

День памяти защитников Украины установлен указом президента Владимира Зеленского в 2019 году в память о трагических событиях 29 августа 2014 года в Иловайске Донецкой области.

Сегодня девятая годовщина Иловайской трагедии. Тогда погибли 366 украинских бойцов, 429 — получили ранения и 300 — попали в плен.

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