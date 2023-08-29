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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Мовчання голосніше за слова: Зеленський вшанував пам’ять захисників України

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський у День пам’яті захисників України вшанував усіх загиблих у боротьбі за незалежність, наголосивши, що будь-яких слів буде замало, щоб висловити вдячність усім, хто віддав життя за право українців бути серед вільних націй.

– Слова завжди менші, ніж те, що ми відчуваємо. І хай сльози, які будуть сьогодні, мовчання, яке звучатиме гучніше, ніж будь-які слова, хай наша шана, яка є абсолютно щирою, скаже всім, що ми відчуваємо насправді та наскільки ми вдячні всім нашим захисникам і захисницям, чиє життя стало життям України. Хай буде світлою памʼять усіх наших воїнів! Слава Україні! – сказав глава держави.

Глава держави також поклав квіти до Стіни пам’яті на Михайлівській площі в Києві.

А потім президент передав ордени Золота Зірка членам родин українських захисників, які були удостоєні звання Героя України посмертно.

Володимир Зеленський встановив День пам’яті захисників України своїм указом в 2019 році в пам’ять про трагічні події 29 серпня 2014 року в Іловайську Донецької області. Сьогодні дев’ята річниця Іловайської трагедії.

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Іловайськ, Іловайський котел, Війна в Україні, Володимир Зеленський, ЗСУ, Нагородження
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