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Валентина Чорна, редактор ленты

Планируют призвать до 30 тыс. человек: россияне готовят новую волну мобилизации в Крыму

Мобілізація в РФ
Фото: Getty Images

Россия готовит новую волну мобилизации во временно оккупированном Крыму.

Об этом в Facebook сообщило представительство президента Украины в АР Крым.

— Оккупационная администрация открывает мобилизационные пункты прямо на центральной набережной. Один из них уже активно “работает” в Алуште. Это связано с тем, что россияне готовят новую волну мобилизации в оккупированном Крыму, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Севастопольском военкомате россияне проводят совещания и инструктажи. Повестки будут раздавать в сопровождении сотрудников полиции или Росгвардии.

Особое внимание будет уделяться так называемым уклонистам. Оккупанты планируют мобилизовать до 30 тыс. человек и призвать до 10 тыс. срочников.

Также в Крыму инструкторы-волонтеры проводят курсы военной подготовки. Всех “желающих” они обучают теории и практике: военно-полевой медицине, навыкам стрелкового боя, управлению беспилотниками и альпинизму.

Занятия проводят в полевых условиях, в Феодосии такие курсы уже посетило более сотни человек в возрасте от 12 до 60 лет.

— Путин подписал указ, согласно которому “оперативный штаб” оккупированного Крыма сможет “координировать” работу воинских частей, а также привлекать граждан к “охране и борьбе с диверсантами на добровольной основе”. Это еще один насильственный способ, придуманный оккупантами, чтобы завербовать жителей Крыма в ряды ВС РФ, — отметили в представительстве президента.

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Война в Украине, Крым, мобілізація, Російська агресія
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Извините, этот текст доступен только на “украинский”.

Наталья Луценко
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