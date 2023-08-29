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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Планують призвати до 30 тис. осіб: росіяни готують нову хвилю мобілізації в Криму

Мобілізація в РФ
Фото: Getty Images

Росія готує нову хвилю мобілізації в тимчасово окупованому Криму.

Про це у Facebook повідомило представництво президента України в АР Крим.

– Окупаційна адміністрація відкриває мобілізаційні пункти прямо на центральній набережній. Один з них вже активно “працює” в Алушті. Це пов’язано з тим, що росіяни готують нову хвилю мобілізації в окупованому Криму, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Севастопольському військкоматі росіяни проводять наради та інструктажі. Повістки будуть роздавати в супроводі співробітників поліції або Росгвардії.

Особлива увага приділятиметься так званим ухилянтам. Окупанти планують мобілізувати до 30 тис. осіб та призвати до 10 тис. строковиків.

Також у Криму інструктори-волонтери проводять курси військової підготовки. Всіх “охочих” вони навчають теорії та практиці: військово-польової медицини, навичкам стрілецького бою, управління безпілотниками та альпінізму.

Заняття проводять у польових умовах, у Феодосії такі курси вже відвідали понад сотні людей віком від 12 до 60 років.

– Путін підписав указ, згідно з яким “оперативний штаб” окупованого Криму зможе “координувати” роботу військових частин, а також залучати громадян до “охорони та боротьби з диверсантами на добровільній основі”. Це ще один насильницький спосіб, вигаданий окупантами, щоб завербувати мешканців Криму до лав ЗС РФ, – наголосили у представництві президента.

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Війна в Україні, Крим, мобілізація, Російська агресія
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